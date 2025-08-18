IPO अलर्ट: इस हफ्ते खुलेंगे 8 नए इश्यू, Shreeji Shipping से लेकर Patel Retail तक, जानें डिटेल्स

Upcoming IPO Updates

Upcoming IPOs this week: शेयर बाजार के निवेशकों के लिए यह हफ्ता बेहद खास रहने वाला है. 18 अगस्त 2025 से शुरू हुए इस हफ्ते में कुल 8 कंपनियों के आईपीओ (IPO) लॉन्च हो रहे हैं. इनमें से पाँच मेनबोर्ड आईपीओ (Mainboard IPOs) और तीन एसएमई आईपीओ (SME IPOs) शामिल हैं. इसके साथ ही कई कंपनियों की लिस्टिंग भी इसी हफ्ते होने वाली है, जिससे बाजार में जबरदस्त हलचल और निवेशकों के लिए मुनाफे के नए मौके देखने को मिल सकते हैं.

इस हफ्ते की बड़ी लिस्टिंग

इस हफ्ते आईपीओ के साथ-साथ कई कंपनियों के शेयर भी स्टॉक मार्केट में लिस्ट होने वाले हैं. इनमें नॉलेज रियल्टी ट्रस्ट (Knowledge Realty Trust), ब्लूस्टोन ज्वेलरी (BlueStone Jewellery), रेगाल रिसोर्सेज (Regaal Resources), एएनबी मेटल कास्ट (ANB Metal Cast), स्टार इमेजिंग (Star Imaging), मेडिसटेप हेल्थकेयर (Medistep Healthcare), आइकोडेक्स पब्लिशिंग सॉल्यूशंस (Icodex Publishing Solutions) और महेंद्र रियल्टर्स एंड इंफ्रास्ट्रक्चर (Mahendra Realtors & Infrastructure) शामिल हैं. इन कंपनियों की लिस्टिंग से बाजार में और भी हलचल देखने को मिलेगी.

इस हफ्ते खुल रहे बड़े आईपीओ

विक्रम सोलर (Vikram Solar)

विक्रम सोलर का आईपीओ इस हफ्ते का सबसे बड़ा ऑफर है. यह इश्यू 19 अगस्त से 21 अगस्त तक निवेशकों के लिए खुला रहेगा और इसका प्राइस बैंड 315 रुपये से 332 रुपये प्रति शेयर तय किया गया है. इस ऑफर से कंपनी कुल 2,079.37 करोड़ रुपये जुटाएगी. यह कंपनी सोलर पैनल (Solar Panel) बनाने के साथ-साथ सोलर प्रोजेक्ट्स के लिए इंजीनियरिंग और कंस्ट्रक्शन सेवाएं भी देती है. जुटाई गई राशि कंपनी अपने नए प्रोजेक्ट्स और कॉर्पोरेट ज़रूरतों पर खर्च करेगी. इस आईपीओ की लिस्टिंग 26 अगस्त को स्टॉक एक्सचेंज पर होगी और चूंकि यह इस हफ्ते का सबसे बड़ा इश्यू है, इसलिए निवेशकों की खास नज़र इसी पर रहने वाली है.

जेम एरोमैटिक्स (Gem Aromatics)

जेम एरोमैटिक्स का आईपीओ 19 अगस्त से 21 अगस्त तक निवेशकों के लिए खुला रहेगा. कंपनी ने इसका प्राइस बैंड 309 रुपये से 325 रुपये प्रति शेयर तय किया है. इस इश्यू से कंपनी कुल 451.25 करोड़ रुपये जुटाएगी. जेम एरोमैटिक्स खास तरह के केमिकल और इंग्रेडिएंट्स (Chemicals And Ingredients) बनाने का काम करती है. जुटाई गई राशि का उपयोग कंपनी और उसकी सब्सिडियरी का कर्ज चुकाने और कॉर्पोरेट ज़रूरतों को पूरा करने में किया जाएगा. इस आईपीओ की लिस्टिंग 26 अगस्त को स्टॉक एक्सचेंज पर होगी. वित्त वर्ष 2024-25 में कंपनी की कमाई 503.95 करोड़ रुपये रही, जो पिछले साल के मुकाबले करीब 11% ज्यादा है.

पटेल रिटेल (Patel Retail)

पटेल रिटेल का आईपीओ 19 अगस्त से 21 अगस्त तक निवेशकों के लिए खुला रहेगा. कंपनी ने इसका प्राइस बैंड 237 रुपये से 255 रुपये प्रति शेयर तय किया है. इस ऑफर के जरिए कंपनी कुल 242.76 करोड़ रुपये जुटाएगी. जुटाई गई राशि का इस्तेमाल कंपनी अपने कर्ज को चुकाने और वर्किंग कैपिटल की ज़रूरतों को पूरा करने में करेगी. इस आईपीओ की लिस्टिंग 26 अगस्त को स्टॉक एक्सचेंज पर होगी.

श्रीजी शिपिंग (Shreeji Shipping)

श्रीजी शिपिंग का आईपीओ 19 अगस्त से 21 अगस्त तक निवेशकों के लिए खुला रहेगा. कंपनी ने इसका प्राइस बैंड 240 रुपये से 252 रुपये प्रति शेयर तय किया है. इस ऑफर से कंपनी कुल 410.71 करोड़ रुपये जुटाएगी. श्रीजी शिपिंग समुद्री जहाजों के ज़रिए माल ढुलाई का काम करती है. जुटाई गई राशि का इस्तेमाल कंपनी नए जहाज खरीदने, कर्ज चुकाने और सामान्य कॉर्पोरेट खर्चों के लिए करेगी. इस आईपीओ की लिस्टिंग 26 अगस्त को स्टॉक एक्सचेंज पर होगी.

मंगल इलेक्ट्रिकल (Mangal Electrical)

मंगल इलेक्ट्रिकल का आईपीओ 20 अगस्त से 22 अगस्त तक निवेशकों के लिए खुला रहेगा. कंपनी ने इसका प्राइस बैंड 533 रुपये से 561 रुपये प्रति शेयर तय किया है. इस इश्यू से कंपनी कुल 400 करोड़ रुपये जुटाएगी. जुटाई गई राशि का उपयोग कंपनी अपने कर्ज को चुकाने और कॉर्पोरेट ज़रूरतों को पूरा करने में करेगी. इस आईपीओ की लिस्टिंग 28 अगस्त को स्टॉक एक्सचेंज पर होगी.

एसएमई सेगमेंट के आईपीओ

स्टूडियो एलएसडी (Studio LSD)

स्टूडियो एलएसडी का आईपीओ 18 अगस्त से 20 अगस्त तक निवेशकों के लिए खुला रहेगा. कंपनी ने इसका प्राइस बैंड 51 रुपये से 54 रुपये प्रति शेयर तय किया है. इस ऑफर के जरिए कंपनी कुल 74.25 करोड़ रुपये जुटाएगी. इस आईपीओ की लिस्टिंग 25 अगस्त को स्टॉक एक्सचेंज पर होगी.

एलजीटी बिज़नेस कनेक्शन्स (LGT Business Connextions)

एलजीटी बिज़नेस कनेक्शन्स का आईपीओ 19 अगस्त से 21 अगस्त तक निवेशकों के लिए खुला रहेगा. यह इश्यू फिक्स्ड प्राइस पर होगा, जिसकी कीमत 107 रुपये प्रति शेयर तय की गई है. इस ऑफर के जरिए कंपनी कुल 28.09 करोड़ रुपये जुटाएगी. इस आईपीओ की लिस्टिंग 26 अगस्त को स्टॉक एक्सचेंज पर होगी.

क्लासिक इलेक्ट्रोड्स (Classic Electrodes)

क्लासिक इलेक्ट्रोड्स का आईपीओ 22 अगस्त से 26 अगस्त तक निवेशकों के लिए खुला रहेगा. कंपनी ने इसका प्राइस बैंड 82 रुपये से 87 रुपये प्रति शेयर तय किया है. इस ऑफर के जरिए कंपनी कुल 41.51 करोड़ रुपये जुटाएगी. इस आईपीओ की लिस्टिंग 1 सितंबर को स्टॉक एक्सचेंज पर होगी.

