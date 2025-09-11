Tata Capital IPO: टाटा कैपिटल का मेगा आईपीओ अक्टूबर में! 17000 करोड़ जुटाने का है लक्ष्य

Upcoming IPO Of Tata Capita

Tata Capital IPO Update: निवेशकों का इंतजार जल्द खत्म होने वाला है, दरअसल टाटा कैपिटल (Tata Capital) का आईपीओ (IPO 2025) अक्टूबर में लॉन्च हो सकता है. पहले माना जा रहा था कि कंपनी 30 सितंबर तक अपना इश्यू लॉन्च कर देगी, लेकिन अब इसकी तारीख आगे बढ़ गई है. भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने कंपनी को शेयर बाजार में लिस्टिंग की समय सीमा बढ़ा दी है. ऐसे में अब उम्मीद है, कि टाटा कैपिटल अक्टूबर के पहले हफ्ते में अपना आईपीओ ला सकती है.

रिपोर्ट के मुताबिक, इस आईपीओ से कंपनी का लक्ष्य लगभग 2 बिलियन डॉलर (17,000 करोड़ रुपये से अधिक) जुटाने का है. कंपनी का वैल्यूएशन करीब 18 बिलियन डॉलर आंका जा रहा है. इस इश्यू में 21 करोड़ शेयर नए (फ्रेश इश्यू) होंगे और 26.58 करोड़ शेयर ऑफर फॉर सेल (OFS) के जरिए बेचे जाएंगे. यानी कुल मिलाकर 47.58 करोड़ शेयर निवेशकों को ऑफर किए जाएंगे. ऑफर फॉर सेल में टाटा संस (Tata Sons) अपनी 23 करोड़ शेयरों की हिस्सेदारी बेचेगा, जबकि इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन (IFC) करीब 3.58 करोड़ शेयर बेचेगी. फिलहाल टाटा संस के पास कंपनी की 88.6% हिस्सेदारी है, और इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन के पास 1.8% हिस्सेदारी है.

कंपनी ने साफ कहा है, कि फ्रेश इश्यू से जुटाई गई राशि का इस्तेमाल टियर-1 कैपिटल (Tier-I Capital) को मजबूत करने और लोन ग्रोथ को बढ़ावा देने में किया जाएगा. साथ ही, लिस्टिंग से कंपनी के ब्रांड वैल्यू में इजाफा होगा और इक्विटी शेयरों के लिए एक पब्लिक मार्केट तैयार होगा.

रिपोर्ट के अनुसार, वित्त वर्ष 2025-26 की पहली तिमाही में टाटा कैपिटल का प्रदर्शन भी शानदार रहा है. कंपनी का शुद्ध लाभ (PAT) सालाना आधार पर 120% से अधिक बढ़कर 1,041 करोड़ रुपये हो गया है, जबकि कुल आय 6,557 करोड़ रुपये से बढ़कर 7,692 करोड़ रुपये पर पहुंच गई है. इससे निवेशकों की उम्मीदें और भी बढ़ गई हैं.

आरबीआई ने सितंबर 2022 में टाटा कैपिटल को अप्पर-लेयर एनबीएफसी (NBFC) की सूची में शामिल किया था. ऐसे एनबीएफसी के लिए यह नियम है, कि उन्हें तीन साल के भीतर शेयर बाजार में लिस्ट होना अनिवार्य है. इसी नियम को पूरा करने के लिए टाटा कैपिटल यह आईपीओ लेकर आ रही है.

हाल ही में एचडीबी फाइनेंशियल सर्विसेज (HDB Financial Services) ने जून 2025 में 12,500 करोड़ रुपये का आईपीओ लॉन्च किया था, वहीं बजाज हाउसिंग फाइनेंस (Bajaj Housing Finance) ने सितंबर 2024 में शेयर बाजार में मजबूत शुरुआत की थी. ऐसे में टाटा कैपिटल का इश्यू एनबीएफसी सेक्टर का एक और बड़ा आकर्षण साबित हो सकता है.