Stock Market Today: बाजार की सुस्त शुरुआत, भारत-यूरोपीय संघ के बीच ऐतिहासिक 'ट्रेड डील' पर टिकी निवेशकों की निगाहें

Stock Market (Photo : X)

Stock Market Today: गणतंत्र दिवस की छुट्टी के बाद भारतीय शेयर बाजार आज यानी मंगलवार को सावधानी के साथ खुले. वैश्विक बाजारों से मिले-जुले संकेतों और विदेशी संस्थागत निवेशकों (FIIs) की निरंतर बिकवाली के बीच सेंसेक्स और निफ्टी में शुरुआती कारोबार में मामूली गिरावट या सपाट रुझान देखा गया. सुबह 9:25 बजे तक सेंसेक्स करीब 170 अंक गिरकर 81,360 के आसपास कारोबार कर रहा था, जबकि निफ्टी 25,000 के मनोवैज्ञानिक स्तर के इर्द-गिर्द बना रहा.

'मदर ऑफ ऑल डील्स' से उम्मीदें

बाजार के जानकारों का मानना है कि आज नई दिल्ली में होने वाले 16वें भारत-यूरोपीय संघ शिखर सम्मेलन में मुक्त व्यापार समझौते (FTA) की घोषणा बाजार की दिशा बदल सकती है. वाणिज्य सचिव राजेश अग्रवाल ने पुष्टि की है कि वार्ता सफलतापूर्वक संपन्न हो गई है. इस समझौते को 'मदर ऑफ ऑल डील्स' कहा जा रहा है, जिससे कपड़ा, फार्मास्यूटिकल्स, रसायन और रत्न-आभूषण जैसे क्षेत्रों को बड़ा बढ़ावा मिलने की उम्मीद है.

सेक्टोरल इंडेक्स और प्रमुख गिरावट

शुरुआती कारोबार में अधिकांश सेक्टोरल इंडेक्स लाल निशान में ट्रेड कर रहे थे.

रियल्टी और ऑटो: इन सेक्टर्स में 1.5% से 2% तक की गिरावट देखी गई.

आईटी और मीडिया: ये सेक्टर भी दबाव में नजर आए.

मेटल और पीएसयू बैंक: केवल मेटल और सरकारी बैंकों के शेयरों में ही मामूली बढ़त देखी गई.

वैश्विक संकेत और अमेरिकी रुख

बाजार के लिए एक राहत भरी खबर अमेरिका से आई है. अमेरिकी ट्रेजरी सचिव स्कॉट बेसेंट ने संकेत दिए हैं कि भारत द्वारा रूसी तेल के आयात में कमी को देखते हुए, उन पर लगाए गए 25% अतिरिक्त टैरिफ को हटाने का कूटनीतिक रास्ता खुल सकता है. दूसरी ओर, एशियाई बाजारों में जापान का निक्केई और हांगकांग का हैंग सेंग बढ़त के साथ कारोबार कर रहे थे, जबकि चीन के औद्योगिक लाभ में 0.6% की वृद्धि दर्ज की गई है.

बजट और कॉर्पोरेट नतीजों पर नजर

बाजार की नजर अब इस सप्ताह आने वाले 200 से अधिक कंपनियों के तिमाही नतीजों और रविवार (1 फरवरी) को पेश होने वाले केंद्रीय बजट पर है. पिछले कारोबारी सत्र में विदेशी संस्थागत निवेशकों (FIIs) ने ₹4,113 करोड़ की शुद्ध बिकवाली की, जबकि घरेलू निवेशकों (DIIs) ने ₹4,103 करोड़ की खरीदारी कर बाजार को सहारा देने की कोशिश की.