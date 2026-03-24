Silver Rate Today: वैश्विक मंदी और मजबूत डॉलर के असर से चांदी की कीमतों में भारी गिरावट, जानें दिल्ली-मुंबई सहित अन्य बड़े शहरों में आज के ताजा रेट

Silver Rate Today, March 24, 2026: भारतीय सर्राफा बाजार में मंगलवार, 24 मार्च 2026 को चांदी की कीमतों पर दबाव बना हुआ है. अंतरराष्ट्रीय बाजारों में कमजोरी और अमेरिकी डॉलर की मजबूती के चलते 'सफेद धातु' की कीमतों में गिरावट का सिलसिला जारी है. निवेशकों का रुझान प्रतिफल देने वाली संपत्तियों (Yield-bearing assets) की ओर बढ़ने के कारण सुरक्षित निवेश के रूप में चांदी की मांग में कमी देखी गई है.
प्रमुख शहरों में आज के भाव
देश के अधिकांश महानगरों में चांदी की कीमतें लगभग स्थिर हैं, लेकिन पिछले सत्रों की तुलना में इनमें गिरावट आई है. ताजा आंकड़ों के अनुसार, चेन्नई, दिल्ली और मुंबई जैसे प्रमुख शहरों में चांदी ₹2,47,800 प्रति किलोग्राम के भाव पर उपलब्ध है. यह भी पढ़े: Gold Rate Today: सोने की कीमतों में गिरावट लगातार जारी, जानें दिल्ली-मुंबई समेत अन्य राज्यों में आज 22K और 24K के ताजा रेट
शहर-वार चांदी की दरें (प्रति 1 किलोग्राम)
|शहर
|चांदी का भाव (INR)
|दिल्ली / मुंबई / कोलकाता
|₹2,47,800
|चेन्नई / हैदराबाद / बेंगलुरु
|₹2,47,800
|अहमदाबाद / जयपुर / लखनऊ
|₹2,47,800
|नोएडा / गुरुग्राम / गाजियाबाद
|₹2,47,800
|श्रीनगर
|₹2,43,500
बाजार विश्लेषण और औद्योगिक मांग
बाजार विशेषज्ञों का कहना है कि हालांकि औद्योगिक मांग स्थिर बनी हुई है, लेकिन हालिया अस्थिरता और कीमतों में गिरावट के रुझान को देखते हुए खुदरा खरीदार अब भी सावधानी बरत रहे हैं. श्रीनगर जैसे क्षेत्रों में स्थानीय मांग और लॉजिस्टिक लागत के कारण कीमतों में मामूली अंतर देखा जा सकता है. विश्लेषकों के अनुसार, वैश्विक आर्थिक संकेतक और मुद्रा की चाल आने वाले दिनों में बाजार की दिशा तय करेगी.
निवेशकों के लिए सुझाव
सर्राफा बाजार में अभी भी सुस्ती का माहौल है क्योंकि व्यापारी अमेरिकी डॉलर की मजबूती और वैश्विक कमोडिटी बाजार के रुझानों पर नजर रख रहे हैं. विशेषज्ञों का संकेत है कि निकट भविष्य में कीमतों में उतार-चढ़ाव जारी रह सकता है.
नोट: ऊपर दी गई दरें सांकेतिक हैं और इनमें जीएसटी (GST), टीसीएस (TCS) और अन्य स्थानीय कर शामिल नहीं हैं. सटीक दरों के लिए अपने स्थानीय जौहरी से संपर्क करें.