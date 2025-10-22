RBL Bank पर दुबई के ग्रुप की नजर, 26853 करोड़ का निवेश, 60% हिस्सेदारी खरीदने की तैयारी- रिपोर्ट

RBL Bank Foreign Investment

RBL Bank News: देश के निजी बैंकिंग सेक्टर में आने वाले समय में एक बड़ा सौदा होने जा रहा है. आरबीएल बैंक (RBL Bank) ने 17 अक्टूबर 2025 को एक महत्वपूर्ण घोषणा की है. बैंक के अनुसार, मिडिल ईस्ट की प्रमुख बैंकिंग ग्रुप एमिरेट्स एनबीडी (Emirates NBD) आरबीएल बैंक में 60 प्रतिशत हिस्सेदारी खरीदेगा. इस संबंध में दोनों पक्षों के बीच समझौता हो चुका है.

रिपोर्ट के अनुसार, एमिरेट्स एनबीडी आरबीएल बैंक के प्रत्येक शेयर को 280 रुपये की कीमत पर खरीदेगा. इसके लिए एमिरेट्स एनबीडी लगभग 26,853 करोड़ रुपये का निवेश करेगा. इस प्रेफरेंशियल इश्यू (Preferential Issue) के पूरा होने के बाद, एमिरेट्स एनबीडी को आरबीएल बैंक का नियंत्रण मिल जाएगा और वह बैंक का प्रमोटर बन जाएगा.

विशेषज्ञ इस सौदे को देश के बैंकिंग सेक्टर में विदेशी निवेश के लिए महत्वपूर्ण कदम मान रहे हैं. हालांकि, इस सौदे को पूरा होने के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI), शेयरधारकों और अन्य नियामक संस्थाओं की मंजूरी आवश्यक होगी.

आरबीएल बैंक के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने इस निवेश के लिए बैंक की शेयर कैपिटल को 1,000 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 1,800 करोड़ रुपये करने का प्रस्ताव मंजूर किया है. इससे एमिरेट्स एनबीडी को नए शेयर जारी करने का रास्ता मिलेगा.

रिपोर्ट के मुताबिक, यह लेन-देन 24 प्रतिशत विदेशी इक्विटी सीमा (Foreign Equity Ceiling) के अधीन होगा. आरबीएल क ने भारतीय रिज़र्व बैंक और अन्य नियामक मंजूरी के लिए आवेदन करने का निर्णय लिया है.

आरबीएल बैंक ने 12 नवंबर को शेयरधारकों की मंजूरी के लिए एक विशेष आम बैठक (Extraordinary General Meeting) बुलाई है. बैंक की उम्मीद है, कि सभी नियामक और शेयरधारक मंजूरी मिलने के बाद यह सौदा 1 अप्रैल 2026 से प्रभावी हो जाएगा.

शेयर बाजार की प्रतिक्रिया

17 अक्टूबर को एनएसई में आरबीएल बैंक का शेयर 299.70 रुपये तक पहुंच गया, जो निवेशकों के बीच इस बड़े सौदे के प्रति उत्साह को स्पष्ट रूप से दर्शाता है. एमिरेट्स एनबीडी द्वारा 60% हिस्सेदारी खरीदने की खबर ने बाजार में सकारात्मक प्रभाव डाला है. निवेशक अब इस सौदे के पूर्ण होने और बैंक में संभावित बदलावों की प्रतीक्षा कर रहे हैं. शेयर की कीमत में यह उछाल निवेशकों की भरोसेमंद प्रतिक्रिया और भविष्य की उम्मीदों का संकेत है.