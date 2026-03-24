Petrol Price Today, March 24, 2026: बड़ी राहत! कच्चे तेल की कीमतों में उतार-चढ़ाव के बीच पेट्रोल की कीमतें स्थिर, दिल्ली से मुंबई तक नहीं बदले दाम

Petrol Price Today, March 24, 2026: देश की प्रमुख तेल विपणन कंपनियों (OMCs) ने मंगलवार, 24 मार्च 2026 को पेट्रोल की कीमतों में कोई बदलाव नहीं किया है. राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में पेट्रोल ₹94.77 प्रति लीटर पर बिक रहा है, जबकि मुंबई में इसकी कीमत ₹103.54 प्रति लीटर बनी हुई है. पश्चिमी एशिया में जारी तनाव और आपूर्ति संबंधी चिंताओं के कारण अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें ऊंची रहने के बावजूद घरेलू स्तर पर राहत बरकरार है.

प्रमुख शहरों में आज के पेट्रोल रेट (प्रति लीटर)

देश के विभिन्न राज्यों में स्थानीय वैट (VAT) और माल ढुलाई शुल्क के कारण कीमतों में अंतर देखा जाता है. हैदराबाद और कोलकाता जैसे शहरों में पेट्रोल की कीमतें दिल्ली की तुलना में काफी अधिक हैं.

शहर पेट्रोल का भाव (INR/Litre) हैदराबाद ₹107.46 कोलकाता ₹105.41 जयपुर ₹104.69 मुंबई ₹103.54 बेंगलुरु ₹102.99 चेन्नई ₹100.80 गुरुग्राम ₹95.51 दिल्ली ₹94.77

तेल कंपनियों की रणनीति और वैश्विक प्रभाव

इंडियन ऑयल (IOCL), भारत पेट्रोलियम (BPCL) और हिंदुस्तान पेट्रोलियम (HPCL) जैसी कंपनियां वर्तमान में एक संतुलित मूल्य निर्धारण रणनीति का पालन कर रही हैं. वैश्विक स्तर पर कच्चे तेल की कीमतों में होने वाले तात्कालिक उतार-चढ़ाव का बोझ सीधे उपभोक्ताओं पर डालने के बजाय, कंपनियां अल्पकालिक अस्थिरता को खुद वहन कर रही हैं. यह दृष्टिकोण उस मार्जिन पर आधारित है जो कच्चे तेल की कीमतें कम होने के दौरान कंपनियों ने बनाया था.

क्यों अलग-अलग होते हैं दाम?

भारत में पेट्रोल की कीमतें कई कारकों पर निर्भर करती हैं, जिनमें कच्चे तेल की अंतरराष्ट्रीय लागत, डॉलर के मुकाबले रुपये की विनिमय दर, माल ढुलाई शुल्क और केंद्र व राज्य सरकारों द्वारा लगाए गए टैक्स शामिल हैं. वर्तमान में रुपया दबाव में है, जिससे आयात लागत बढ़ गई है. केंद्र सरकार द्वारा लगाई जाने वाली एक्साइज ड्यूटी और अलग-अलग राज्यों के वैट (VAT) के कारण ही मुंबई, अहमदाबाद और लखनऊ जैसे शहरों की कीमतों में बड़ा अंतर दिखाई देता है.

विशेषज्ञों की राय

बाजार विश्लेषकों का कहना है कि निकट भविष्य में ईंधन की कीमतें वैश्विक राजनीतिक परिस्थितियों पर निर्भर करेंगी. यदि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कच्चे तेल की आपूर्ति में बाधा आती है, तो आने वाले हफ्तों में घरेलू कीमतों पर दबाव बढ़ सकता है. फिलहाल, आम जनता के लिए कीमतों का स्थिर रहना एक राहत भरी खबर है.