Boycott Turkey: Myntra और AJIO ने बंद की तुर्की ब्रांडों की बिक्री, भारत के खिलाफ पाकिस्तान का साथ देने पर किया बॉयकॉट; ई-कॉमर्स से लेकर टूरिज्म तक सख्त रुख

Boycott Turkey: पहलगाम जैसे कायराना हमले के बाद पाकिस्तान के खिलाफ भारत के सख्त कदमों को लेकर जब तुर्की और अजरबैजान ने खुलकर पाकिस्तान का समर्थन किया, तो भारत में इसके खिलाफ गुस्सा फूट पड़ा. अब यह गुस्सा धीरे-धीरे बॉयकॉट मुहिम में बदल गया है, जिसमें देश के व्यापारी, ई-कॉमर्स कंपनियां और ट्रैवल सेक्टर भी शामिल हो गए हैं. Myntra और AJIO जैसे बड़े ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म ने तुर्की के ब्रांड्स जैसे Trendyol, Koton और LC Waikiki को पहले अपनी वेबसाइट्स पर पीछे किया और अब पूरी तरह हटा दिया है.

सूत्रों की मानें तो Myntra और रिलायंस की AJIO ने इन ब्रांड्स की बिक्री बंद कर दी है.

We wholeheartedly welcome and commend the decision taken by Ajio and Myntra to immediately stop the sales of Turkish brands after a nationwide clarion call by @CAITIndia.

This is a commendable step in the best interest of India! 🇮🇳 @PKhandelwal_MP @smritiirani… pic.twitter.com/Og71KaT6SZ

— Sumit Agarwal 🇮🇳 (@sumitagarwal_IN) May 18, 2025