Gold Rate Today, March 31, 2026: महीने के आखिरी दिन सोने की कीमतों में मामूली बढ़त, जानें Delhi-Mumbai समेत अन्य बड़े शहर के ताजा रेट

Gold Rate Today, March 31, 2026: भारतीय सर्राफा बाजार में मार्च महीने के अंतिम दिन सोने की कीमतों में हल्की मजबूती देखी गई है. मंगलवार को देश के प्रमुख शहरों में 24 कैरेट सोने की औसत कीमत 1,48,220 रुपये प्रति 10 ग्राम के स्तर पर पहुंच गई. अंतरराष्ट्रीय बाजार में भी तेजी का रुख रहा, जहां स्पॉट गोल्ड लगभग 4,472 डॉलर प्रति औंस पर कारोबार कर रहा है. पश्चिम एशिया में जारी भू-राजनीतिक अनिश्चितताओं के बीच वैश्विक बाजार में सुधार का असर घरेलू कीमतों पर भी दिखाई दे रहा है.

प्रमुख शहरों में सोने के दाम

भारत के महानगरों में स्थानीय करों और परिवहन लागत के कारण कीमतों में मामूली अंतर बना हुआ है. मुंबई में आज 22 कैरेट सोने की कीमत 1,35,870 रुपये और 24 कैरेट की कीमत 1,48,220 रुपये प्रति 10 ग्राम दर्ज की गई. राजधानी दिल्ली में कीमतें थोड़ी अधिक हैं, जहां 24 कैरेट सोना 1,48,420 रुपये पर बिक रहा है. वहीं, चेन्नई में सबसे अधिक प्रीमियम देखा जा रहा है, वहां 24 कैरेट सोने का भाव 1,49,150 रुपये तक पहुंच गया है.

दिल्ली, मुंबई अन्य शहरों के रेट

शहर 22K सोने का भाव (प्रति 10 ग्राम) 24K सोने का भाव (प्रति 10 ग्राम) मुंबई 1,35,910 रुपये 1,48,270 रुपये दिल्ली 1,36,060 रुपये 1,48,420 रुपये चेन्नई 1,36,040 रुपये 1,50,230 रुपये कोलकाता 1,35,910 रुपये 1,48,270 रुपये बेंगलुरु 1,35,910 रुपये 1,48,270 रुपये अहमदाबाद 1,35,960 रुपये 1,48,320 रुपये

कीमतों में बदलाव के मुख्य कारण

बाजार विशेषज्ञों के अनुसार, महीने के अंत में पोर्टफोलियो बैलेंसिंग और सुरक्षित निवेश के रूप में सोने की मांग बढ़ने से कीमतों को सहारा मिला है. हालांकि, अमेरिका में ऊंची ब्याज दरों के कारण गैर-यील्ड वाली संपत्तियों जैसे सोने पर दबाव रहता है, लेकिन मध्य पूर्व (West Asia) में जारी तनाव ने कीमतों को एक निश्चित स्तर से नीचे गिरने नहीं दिया है. 2026 की पहली तिमाही में यह अनिश्चितता सोने के लिए एक मजबूत आधार साबित हुई है.

रिटेल बाजार और ग्राहकों के लिए जानकारी

भारत में आने वाले त्योहारों और शादियों के सीजन को देखते हुए घरेलू मांग में तेजी आने की उम्मीद है. हालांकि, ग्राहकों को यह ध्यान रखना चाहिए कि ज्वेलरी शोरूम (जैसे तनिष्क या मालाबार गोल्ड) पर अंतिम कीमत में 3% जीएसटी (GST) और मेकिंग चार्जेस अलग से जोड़े जाते हैं. मेकिंग चार्जेस डिजाइन की जटिलता के आधार पर 5% से 35% तक हो सकते हैं.

निवेशकों के लिए भविष्य का रुख

निवेशकों की नजर अब अमेरिकी डॉलर की चाल और वैश्विक मुद्रास्फीति (Inflation) के आंकड़ों पर टिकी है. यदि डॉलर कमजोर होता है, तो अंतरराष्ट्रीय बाजार में सोना 4,550 डॉलर प्रति औंस के स्तर को छू सकता है. वर्तमान में 4,400 डॉलर के स्तर पर मजबूत सपोर्ट बना हुआ है. कई भारतीय परिवार अब भौतिक सोने के बजाय डिजिटल गोल्ड और सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड (SGB) को प्राथमिकता दे रहे हैं ताकि स्टोरेज के जोखिम और मेकिंग चार्जेस से बचा जा सके.