Gold Rate Today: सोना खरीदने वालों को बड़ी राहत, उतार-चढ़ाव के बीच कीमतों में स्थिरता; जानें दिल्ली, मुंबई सहित अन्य शहरों के आज के ताजा रेट

Gold Rate Today, April 13, 2026: सोमवार, 13 अप्रैल 2026 को भारतीय सर्राफा बाजार में सोने की कीमतें मुख्य रूप से स्थिर बनी हुई हैं। देश के प्रमुख महानगरों में सोने के भावों में मामूली अंतर देखा जा रहा है. आज 24 कैरेट सोने की कीमत प्रमुख बाजारों में प्रति 10 ग्राम लगभग 1,52,800 रुपये से 1,54,000 रुपये के दायरे में है, जबकि 22 कैरेट सोना 1,40,000 रुपये से 1,41,500 रुपये प्रति 10 ग्राम के बीच उपलब्ध है.
बाजार के जानकारों का मानना है कि वैश्विक स्तर पर चल रहे तनाव और केंद्रीय बैंकों की नीतियों का असर सोने की कीमतों पर पड़ रहा है. घरेलू स्तर पर आभूषणों की मांग और आगामी शादी के सीजन के चलते भी कीमतों में स्थिरता बनी हुई है.
प्रमुख शहरों में सोने का भाव (प्रति 10 ग्राम)
आज विभिन्न भारतीय शहरों में 24 कैरेट और 22 कैरेट सोने के अनुमानित भाव नीचे दिए गए हैं:
|शहर
|24K सोना (प्रति 10 ग्राम)
|22K सोना (प्रति 10 ग्राम)
|दिल्ली
|₹1,52,990
|₹1,40,250
|मुंबई
|₹1,52,840
|₹1,40,100
|चेन्नई
|₹1,53,820
|₹1,41,000
|कोलकाता
|₹1,52,840
|₹1,40,100
|बेंगलुरु
|₹1,52,840
|₹1,40,100
|हैदराबाद
|₹1,52,840
|₹1,40,100
|पुणे
|₹1,52,840
|₹1,40,100
|अहमदाबाद
|₹1,52,890
|₹1,40,150
|जयपुर
|₹1,53,910
|₹1,41,110
|लखनऊ
|₹1,54,240
|₹1,41,420
सोने की कीमतों में अंतर के कारण
भारत में अलग-अलग शहरों में सोने की कीमतों में अंतर का मुख्य कारण क्षेत्रीय कारक हैं. इसमें राज्य-स्तरीय कर (VAT), परिवहन लागत, और स्थानीय जौहरी संघों (jeweler association) के दिशा-निर्देश शामिल हैं. सामान्यतः चेन्नई जैसे दक्षिणी बाजारों में अन्य महानगरों की तुलना में कीमतें थोड़ी अधिक देखी जाती हैं.वहीं, उत्तर और पश्चिम भारत के शहरों में स्थानीय करों के अनुसार मामूली बदलाव देखने को मिलता है.
निवेश से जुड़ी जानकारी
सोने की कीमतों पर अंतरराष्ट्रीय बुलियन बाजार, मुद्रा विनिमय दर (currency exchange rates), और आयात शुल्क का सीधा असर पड़ता है। विशेषज्ञों के अनुसार, सोना लंबे समय से मुद्रास्फीति (inflation) के खिलाफ एक सुरक्षित निवेश माना जाता रहा है। हालांकि, बाजार की वर्तमान अनिश्चितता को देखते हुए निवेशकों को किसी भी बड़ी खरीद से पहले स्थानीय दरों की जांच जरूर करनी चाहिए.
नोट: ऊपर दिए गए भाव सांकेतिक हैं. आभूषण खरीदने से पहले अपने स्थानीय जौहरी से नवीनतम कीमतों और मेकिंग चार्ज के बारे में पुष्टि अवश्य करें.