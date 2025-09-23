Amazon का मेगा सेल Great Indian Festival 2025 शुरू, इलेक्ट्रॉनिक्स पर मिल रही भारी छूट; 10% के Extra Discount का ऐसे उठाएं लाभ

Amazon Great Indian Festival 2025 (Photo Credits: Amazon)

Amazon Great Indian Festival Sale 2025: अमेजन का सालाना मेगा सेल, ग्रेट इंडियन फेस्टिवल 2025 आज से लाइव हो चुका है, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक्स (Electronics) खरीदारों के लिए कई शानदार ऑफर्स देखने को मिल रहे हैं. इस सेल में स्मार्टफोन, लैपटॉप, टैबलेट, स्मार्टवॉच, स्मार्ट टीवी, प्रोजेक्टर, स्पीकर और होम अप्लायंस समेत कई प्रोडक्ट्स पर भारी छूट मिल रही है. इस साल, TWS ईयरफोन और हेडफोन पर भी भारी डिस्काउंट दा जा रही है. Sony, Bose, Sennheiser, JBL और OnePlus जैसे ब्रांड्स के प्रीमियम ईयरफोन्स इस मौके पर कम कीमत में उपलब्ध हैं.

इलेक्ट्रॉनिक्स पर मिल रही भारी छूट

Sony WH1000XM5 का ऑफर प्राइस ₹22,489 है, जबकि Bose Quietcomfort ₹21,990 में मिल रहा है. Samsung Buds 3 Pro और Sennheiser Momentum 4 पर भी 50% तक की छूट देखने को मिल रही है. OnePlus Buds 4 सिर्फ ₹4,770 में खरीदे जा सकते हैं.

पाएं 10% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट

Amazon SBI Credit और Debit Card से पेमेंट करने पर 10% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी दिया जा रहा है. इसके अलावा, अगर आप कोई पुराना डिवाइस एक्सचेंज कर रहे हैं, तो आपको और भी ज्यादा छूट मिल सकती है. त्योहारों के मौसम की यह सेल इलेक्ट्रॉनिक्स को अपग्रेड करने का एक बेहतरीन मौका है, और ग्राहक अपने पसंदीदा डिवाइस किफायती दामों पर खरीद सकते हैं.

फेवरेट प्रोडक्ट को कार्ट में करें एड

ग्राहकों को सलाह दी जाती है कि सेल शुरू होते ही अपने फेवरेट प्रोडक्ट को अपनी कार्ट में डाल दें, क्योंकि पॉपुलर मॉडल जल्दी बिक सकते हैं.