डोनाल्ड को चुप कराओ या भारत में Mcdonald को बंद करवाओ... ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा के दौरान बोले दीपेंद्र हुड्डा | Video

नयी दिल्ली, 28 जुलाई: कांग्रेस सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने सोमवार को कहा कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के मध्यस्थता संबंधी दावों पर सरकार को जवाब देकर उनका मुंह बंद करवाना चाहिए या फिर भारत में अमेरिकी ब्रांड ‘मैकडोनाल्ड्स’ को बंद करवाए क्योंकि ये दोनों साथ नहीं चल सकते. उन्होंने सदन में ऑपरेशन सिंदूर पर विशेष चर्चा में भाग लेते हुए दावा किया कि पहलगाम आतंकी हमले और ऑपरेशन सिंदूर के बाद कोई देश भारत के साथ खड़ा नहीं हुआ.

हुड्डा ने कहा, ‘‘ 'ऑपरेशन सिंदूर' में हमारी सेना ने अपना पराक्रम दिखाया और जब हम पाकिस्तान पर हावी थे, तो युद्धविराम कर दिया गया. देश चाहता था कि पाकिस्तान को वैसा ही जवाब दिया जाए, जैसा 1971 में इंदिरा गांधी जी ने दिया था. पाकिस्तान के दो टुकड़े कर दिए थे.’’

उन्होंने कहा, ‘‘जब पाकिस्तान घुटनों पर था, तो आपसे पहले अमेरिका की ओर से किए गए एक ट्वीट ने युद्धविराम की घोषणा कर दी. ऐसे में आपको देश को बताना चाहिए कि युद्ध विराम की क्या शर्तें थीं?’’

#WATCH | Speaking on Operation Sindoor in the House, Congress MP Deepender Singh Hooda says, "...Donald (Trump) ko chup karao, Donald ka muh band karao ya phir Hindustan mein McDonald's ko band karao..." pic.twitter.com/tJQHTrL6qa

— ANI (@ANI) July 28, 2025