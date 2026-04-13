Punjab State Dear Baisakhi Bumper Lottery 2026: पंजाब स्टेट डियर बैसाखी बंपर लॉटरी 18 अप्रैल को, punjabstatelotteries.gov.in पर आएंगे नतीजे

पंजाब राज्य लॉटरी विभाग अपने सबसे लोकप्रिय ड्रा में से एक, 'डियर बैसाखी बंपर 2026' के परिणामों की घोषणा करने के लिए पूरी तरह तैयार है. आधिकारिक कार्यक्रम के अनुसार, इस लॉटरी का ड्रा शनिवार, 18 अप्रैल 2026 को निकाला जाएगा. बैसाखी के त्योहार के उपलक्ष्य में आयोजित इस विशेष बंपर लॉटरी ने पूरे उत्तर भारत में लोगों का ध्यान खींचा है. इस बार विभाग ने प्रथम पुरस्कार के रूप में भारी-भरकम राशि रखी है, जिससे प्रतिभागियों के बीच काफी उत्साह देखा जा रहा है.

पुरस्कार राशि और विजेताओं की श्रेणी

इस साल के बैसाखी बंपर में प्रथम पुरस्कार ₹2.5 करोड़ (प्रत्येक) की दो श्रेणियों में रखे जाने की संभावना है. ये पुरस्कार उन टिकटों को दिए जाते हैं जो विभाग द्वारा घोषित विशिष्ट सीरीज से मेल खाते हैं. इसके अलावा, दूसरे और तीसरे स्थान पर आने वाले विजेताओं के लिए भी लाखों रुपये के नकद पुरस्कार तय किए गए हैं. कुल मिलाकर, विभाग विभिन्न श्रेणियों में हजारों विजेताओं को पुरस्कृत करेगा, जिससे मध्यम और निम्न आय वर्ग के लोगों को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है.

ड्रा का समय और स्थान

लॉटरी का आधिकारिक ड्रा 18 अप्रैल को शाम लगभग 4:30 बजे से लुधियाना में विभाग के मुख्य केंद्र पर शुरू होगा. यह प्रक्रिया पूरी तरह से पारदर्शी होती है और सरकारी अधिकारियों की एक समिति की निगरानी में संपन्न की जाती है. ड्रा के तुरंत बाद आधिकारिक परिणाम वेबसाइट पर अपलोड कर दिए जाते हैं, ताकि लोग बिना किसी देरी के अपने टिकट नंबर का मिलान कर सकें.

आधिकारिक वेबसाइट पर कैसे चेक करें रिजल्ट

प्रतिभागी अपने परिणामों की जांच पंजाब राज्य लॉटरी विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर कर सकते हैं. विभाग ने पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए सभी परिणाम पीडीएफ (PDF) प्रारूप में उपलब्ध कराने की व्यवस्था की है.

आधिकारिक वेबसाइट: www.punjabstatelotteries.gov.in

वेबसाइट पर जाने के बाद, 'Result' सेक्शन में जाकर 'Dear Baisakhi Bumper 2026' लिंक पर क्लिक करना होगा. इसके अलावा, परिणाम प्रमुख समाचार पत्रों और विभाग के आधिकारिक राजपत्र में भी प्रकाशित किए जाएंगे.

पुरस्कार दावा करने के लिए महत्वपूर्ण नियम

विजेताओं को यह ध्यान रखना चाहिए कि उन्हें अपना पुरस्कार दावा करने के लिए परिणाम की तारीख से 30 दिनों के भीतर आवेदन करना होगा. ₹10,000 से अधिक के पुरस्कारों के लिए विजेताओं को पंजाब राज्य लॉटरी निदेशालय, चंडीगढ़ में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होना पड़ सकता है. दावों के लिए मूल लॉटरी टिकट, हालिया पासपोर्ट साइज फोटो और पहचान पत्र (आधार कार्ड/पैन कार्ड) का होना अनिवार्य है. पुरस्कार राशि का भुगतान सरकारी करों (TDS) की कटौती के बाद किया जाएगा.