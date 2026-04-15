Milan Satta Matka Results: 2026 में इसकी कानूनी स्थिति और सरकार की हालिया कार्रवाई

Satta Matka

भारत में 'मिलन सट्टा मटका' जैसे पारंपरिक सट्टेबाजी खेलों पर सरकार ने अपनी पकड़ और मजबूत कर ली है। साल 2026 में केंद्र सरकार और विभिन्न राज्य सरकारों ने अवैध जुए और सट्टेबाजी के खिलाफ एक व्यापक अभियान चलाया है. इसके तहत सैकड़ों वेबसाइटों और मोबाइल एप्लिकेशन को ब्लॉक कर दिया गया है.

ऑनलाइन गेमिंग अधिनियम 2025 का प्रभाव

भारत सरकार द्वारा पिछले वर्ष पारित किए गए 'ऑनलाइन गेमिंग (प्रोत्साहन और विनियमन) अधिनियम, 2025' ने सट्टा मटका जैसे खेलों की कानूनी स्थिति को पूरी तरह स्पष्ट कर दिया है। इस कानून के तहत, किसी भी प्रकार के 'रियल-मनी' ऑनलाइन गेम को, जो पूरी तरह से भाग्य या संभावना (Chance) पर आधारित है, अवैध घोषित किया गया है.

मिलन सट्टा मटका इसी श्रेणी में आता है, जिसके कारण इसके संचालन और प्रचार-प्रसार पर अब देश भर में कड़ा प्रतिबंध है.

हालिया सरकारी कार्रवाई और वेबसाइटों पर प्रतिबंध

अप्रैल 2026 की ताजा रिपोर्टों के अनुसार, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) ने अब तक लगभग 8,400 अवैध सट्टेबाजी प्लेटफार्मों को ब्लॉक किया है.इसमें से 300 से अधिक प्लेटफॉर्म हाल ही के महीनों में बंद किए गए हैं, जो मुख्य रूप से मिलन डे, मिलन नाइट और अन्य मटका बाजारों से जुड़े थे.

सरकार का कहना है कि ये प्लेटफॉर्म न केवल वित्तीय धोखाधड़ी का कारण बनते हैं, बल्कि इनका उपयोग मनी लॉन्ड्रिंग और अन्य संदिग्ध गतिविधियों के लिए भी किया जा सकता है.

सख्त सजा और जुर्माने का प्रावधान

नए नियमों के अनुसार, अवैध सट्टेबाजी प्लेटफॉर्म चलाने या उन्हें बढ़ावा देने वालों के लिए दंड के कड़े प्रावधान किए गए हैं:

जेल की सजा: अवैध ऑनलाइन मनी गेम ऑफर करने पर 1 से 7 साल तक की जेल हो सकती है.

भारी जुर्माना: उल्लंघन करने वालों पर 1 करोड़ रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है.

विज्ञापन पर रोक: सोशल मीडिया या अन्य माध्यमों पर इन खेलों का विज्ञापन करना भी अपराध की श्रेणी में आता है.

महत्वपूर्ण वैधानिक चेतावनी:

भारत में सट्टा मटका (Satta Matka) या किसी भी प्रकार का जुआ खेलना और खिलाना सार्वजनिक जुआ अधिनियम, 1867 (Public Gambling Act, 1867) और विभिन्न राज्यों के गेमिंग कानूनों के तहत एक दंडनीय अपराध है. सट्टेबाजी के माध्यम से वित्तीय लाभ कमाने का प्रयास करना न केवल गैर-कानूनी है, बल्कि इसमें भारी आर्थिक जोखिम भी शामिल है. पकड़े जाने पर आपको भारी जुर्माना या कारावास (जेल) की सजा हो सकती है. हम किसी भी रूप में सट्टेबाजी का समर्थन नहीं करते हैं और पाठकों को इससे दूर रहने की दृढ़ सलाह देते हैं.