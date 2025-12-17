LIVE: 17 दिसंबर की बड़ी खबरें और अपडेट्स

प्रतीकात्मक तस्वीर (Photo Credit: Image File)

भारत और दुनिया की बड़ी खबरें एक साथ, एक ही जगह पढ़ने के लिए आप सही पेज पर हैं. इस लाइव ब्लॉग को हम लगातार अपडेट कर रहे हैं, ताकि ताजा खबरें आप तक पहुंचा सकें.- सिडनी हमले के बाद ट्रंप ने 'इस्लामिक आतंकवाद' के खिलाफ एकजुटता की अपील की

- अमेरिका ने 19 देशों पर लगाया यात्रा प्रतिबंध लगाया

- ट्रंप का वेनेजुएला पर 'पूर्ण ब्लॉकैड' का आदेश, तेल टैंकरों की आवाजाही पर रोक

- सिडनी शूटिंग: हमलावर नावेद अकरम पर हत्या के 15 मामले दर्ज

ऑस्ट्रेलिया के सिडनी शहर के बोंडाई बीच पर हुई गोलीबारी मामले में पुलिस ने 24 वर्षीय आरोपी नावेद अकरम पर आतंकवाद और हत्या के 15 मामलों सहित कुल 59 अपराधों के आरोप दर्ज किए हैं.

यह हमला रविवार, 14 दिसंबर 2025 की शाम को हुआ, जब बोंडाई बीच के पास यहूदी समुदाय के लोग हनुका उत्सव मनाने के लिए जमा हुए थे. पुलिस के अनुसार, नावेद अकरम और उसके 50 वर्षीय पिता साजिद अकरम ने भीड़ पर अंधाधुंध गोलियां बरसाईं. इस हमले में 15 लोगों की मौत हो गई, जिनमें एक 10 वर्षीय बच्ची भी शामिल है.

पुलिस के साथ मुठभेड़ में साजिद अकरम मारा गया, जबकि नावेद अकरम गंभीर रूप से घायल हो गया था. मंगलवार रात को कोमा से बाहर आने के बाद उस पर कानूनी कार्रवाई शुरू की गई. न्यू साउथ वेल्स पुलिस और जॉइंट काउंटर टेररिज्म टीम ने इस घटना को 'इस्लामिक स्टेट' से प्रेरित एक आतंकवादी हमला करार दिया है.

नावेद पर हत्या के 15 मामलों के अलावा, आतंकी कृत्य करने, 40 लोगों को गंभीर चोट पहुंचाने (हत्या के इरादे से), और प्रतिबंधित आतंकी संगठन के प्रतीकों के सार्वजनिक प्रदर्शन के आरोप लगाए गए हैं. पुलिस का कहना है कि आरोपी धार्मिक कारणों से समाज में डर फैलाना चाहता था. नावेद को 2019 में भी संदिग्ध गतिविधियों के लिए जांच के दायरे में रखा गया था, लेकिन तब उसे खतरा नहीं माना गया था.

ट्रंप का वेनेजुएला पर 'पूर्ण ब्लॉकैड' का आदेश, तेल टैंकरों की आवाजाही पर रोक

अमेरिकी राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप ने निकोलस मादुरो सरकार पर दबाव बढ़ाते हुए वेनेजुएला के सभी स्वीकृत तेल टैंकरों की "पूर्ण और मुकम्मल नाकेबंदी" का आदेश दिया है. ट्रंप ने इसके साथ ही वेनेजुएला के शासन को एक 'विदेशी आतंकवादी संगठन' (एफटीओ) घोषित कर दिया है.

मंगलवार रात को ट्रुथ सोशल पर किए गए पोस्ट में ट्रंप ने वेनेजुएला के खिलाफ अब तक का सबसे कड़ा रुख अपनाया:

आतंकवादी संगठन का दर्जा: ट्रंप ने मादुरो शासन पर आतंकवाद, ड्रग तस्करी और मानव तस्करी में शामिल होने का आरोप लगाते हुए उसे 'विदेशी आतंकवादी संगठन' घोषित किया.

संपत्ति की वापसी की मांग: ट्रंप ने मांग की कि वेनेजुएला वह तेल, जमीन और अन्य संपत्तियां तुरंत लौटाए जो उनके अनुसार अमेरिका से चुराई गई थीं.

बड़ी नौसैनिक उपस्थिति: ट्रंप ने दावा किया कि वेनेजुएला अब दक्षिण अमेरिका के इतिहास में सबसे बड़े नौसैनिक बेड़े से घिरा हुआ है.

सितंबर 2024 से अब तक अमेरिकी सेना ने कैरिबियन और पूर्वी प्रशांत क्षेत्र में संदिग्ध जहाजों पर कम से कम 25 हमले किए हैं, जिनमें 95 से अधिक लोग मारे गए हैं. पिछले सप्ताह ही, अमेरिकी सेना ने वेनेजुएला के तट के पास 'स्किपर' नामक एक विशाल तेल टैंकर को जब्त किया था, जिसमें कथित तौर पर 20 लाख बैरल कच्चा तेल था.

इस घोषणा के बाद वैश्विक बाजार में तेल की कीमतों में 1% से अधिक का उछाल देखा गया है. मादुरो सरकार ने इस घोषणा को "अजीबोगरीब खतरा" और "समुद्री डकैती" बताया है. उन्होंने इसे अंतरराष्ट्रीय कानून और मुक्त व्यापार का उल्लंघन बताते हुए संयुक्त राष्ट्र में शिकायत करने की बात कही है.

अमेरिका ने 19 देशों पर लगाया यात्रा प्रतिबंध

अमेरिकी राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप ने मंगलवार (16 दिसंबर) को एक नए घोषणापत्र पर हस्ताक्षर कर 19 देशों और फलस्तीनी अथॉरिटी पर यात्रा प्रतिबंध लागू कर दिए हैं. इस कदम के बाद अब दोगुने देशों पर अमेरिकी यात्रा और इमिग्रेशन संबंधी रोक लग गई है. प्रशासन का कहना है कि यह निर्णय राष्ट्रीय सुरक्षा और दस्तावेजों की विश्वसनीयता को ध्यान में रखते हुए लिया गया है.

नए आदेश के तहत सीरिया, बुर्किना फासो, माली, नाइजर और दक्षिण सूडान जैसे अफ्रीकी देशों पर पूरी तरह से यात्रा प्रतिबंध लगा दिया गया है. इसके अलावा फलस्तीनी अथॉरिटी द्वारा जारी पासपोर्ट रखने वाले लोगों को भी अब अमेरिका में प्रवेश की अनुमति नहीं होगी. पहले से आंशिक प्रतिबंध झेल रहे सिएरा लियोन और लाओस को भी अब पूर्ण प्रतिबंध सूची में शामिल कर दिया गया है.

इससे पहले जून 2025 में अफगानिस्तान, म्यांमार, चाड, ईरान, लीबिया, सोमालिया, सूडान और यमन समेत कई देशों पर पूर्ण यात्रा प्रतिबंध लगाया गया था. नए आदेश के बाद कुल 19 देशों और फलस्तीनी अथॉरिटी पर पूरी तरह से रोक लागू हो गई है. इसका असर व्यापार, शिक्षा और पर्यटन से जुड़े लोगों पर सबसे अधिक पड़ने की संभावना है.

सिडनी हमले के बाद ट्रंप ने 'इस्लामिक आतंकवाद' के खिलाफ एकजुटता की अपील की

रविवार, 14 दिसंबर को सिडनी के बोंडाई बीच पर हुए आतंकी हमले ने पूरी दुनिया को झकझोर दिया है. इस हमले में 15 लोगों की मौत हो गई और 25 से अधिक घायल हुए. हमले को इस्लामिक स्टेट से प्रेरित बताया जा रहा है, जिसने स्थानीय समुदाय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर गहरी चिंता पैदा कर दी है.

अमेरिकी राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप ने मंगलवार को व्हाइट हाउस में हनुका समारोह की शुरुआत करते हुए ऑस्ट्रेलिया के लोगों के लिए "प्रेम और प्रार्थना" भेजी. उन्होंने कहा कि अमेरिका इस दुखद घटना में ऑस्ट्रेलिया के साथ खड़ा है और पीड़ितों के परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त करता है. ट्रंप ने घायलों के जल्द ठीक होने की कामना की और यह भी कहा कि यह हमला यहूदी समुदाय के खिलाफ घृणा का प्रतीक है.

अपने संबोधन में ट्रंप ने सभी देशों से कट्टरपंथी इस्लामी आतंकवाद के खिलाफ एकजुट होने की अपील की. उन्होंने कहा कि अमेरिका हमेशा यहूदी समुदाय के साथ खड़ा रहेगा और आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में सहयोग करेगा. ट्रंप ने जोर देकर कहा कि "सभी राष्ट्रों को मिलकर इस बुराई का सामना करना होगा."