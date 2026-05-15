Kerala Lottery Result Today Suvarna Keralam: सुवर्णा केरलम SK-52 के विजेताओं की घोषणा, देखें 15 मई 2026 की लकी ड्रा सूची

केरल राज्य लॉटरी विभाग ने आज, 15 मई 2026 को सुवर्णा केरलम SK-52 (Suvarna Keralam SK-52) के भाग्यशाली विजेताओं की सूची जारी कर दी है. इस लॉटरी का लकी ड्रा तिरुवनंतपुरम स्थित गोर्की भवन में दोपहर 3 बजे आयोजित किया गया. लॉटरी विभाग के अधिकारियों की मौजूदगी में मशीनों के जरिए पारदर्शी तरीके से नंबर निकाले गए. आधिकारिक नतीजों की पूरी सूची शाम को विभाग की मुख्य वेबसाइट पर उपलब्ध करा दी जाएगी.

प्रथम और द्वितीय पुरस्कार के विजेता

सुवर्णा केरलम SK-52 लॉटरी में आज के पहले पुरस्कार की राशि काफी महत्वपूर्ण रखी गई है. ड्रा की शुरुआत में सबसे पहले बड़े पुरस्कारों के नंबर निकाले गए. विजेताओं के चयन के लिए विभाग ने अलग-अलग सीरीज के तहत टिकट नंबरों की घोषणा की है. जिन प्रतिभागियों ने इस लॉटरी में हिस्सा लिया है, वे अपने टिकट नंबर का मिलान आधिकारिक सूची से कर सकते हैं.

परिणाम देखने की प्रक्रिया

केरल लॉटरी के परिणाम लाइव देखने के लिए विभाग ने डिजिटल माध्यमों का उपयोग किया है. दोपहर 3 बजे से ही लाइव स्ट्रीमिंग के जरिए ड्रा की प्रक्रिया दिखाई गई. विस्तृत परिणाम पीडीएफ (PDF) फॉर्मेट में शाम 4 बजे के बाद केरल लॉटरी विभाग की आधिकारिक वेबसाइट www.keralalotteries.com पर अपलोड कर दिए जाएंगे. इसके अलावा, परिणाम स्थानीय अखबारों में भी कल प्रकाशित किए जाएंगे.

पुरस्कार दावा करने के लिए महत्वपूर्ण दिशा-निर्देश

लॉटरी जीतने वाले भाग्यशाली विजेताओं को अपने पुरस्कार की राशि का दावा करने के लिए कुछ नियमों का पालन करना अनिवार्य है.

विजेताओं को परिणाम घोषित होने के 30 दिनों के भीतर अपने मूल टिकट जमा करने होंगे.

5,000 रुपये से कम की जीत की राशि किसी भी लॉटरी स्टोर से प्राप्त की जा सकती है.

5,000 रुपये से अधिक की राशि के लिए विजेताओं को बैंक या सरकारी लॉटरी कार्यालय में पहचान पत्र और मूल टिकट के साथ आवेदन करना होगा.

केरल राज्य लॉटरी का महत्व

केरल राज्य लॉटरी विभाग भारत का पहला ऐसा विभाग है जिसने 1967 में लॉटरी की शुरुआत की थी. वर्तमान में, यह विभाग साप्ताहिक और बम्पर लॉटरी के माध्यम से राज्य के राजस्व में बड़ा योगदान देता है. सुवर्णा केरलम जैसी श्रृंखलाएं आम जनता के बीच काफी लोकप्रिय हैं. विभाग ने सलाह दी है कि सभी प्रतिभागी अपने टिकट को सुरक्षित रखें, क्योंकि क्षतिग्रस्त टिकट होने पर पुरस्कार राशि का दावा अमान्य हो सकता है.