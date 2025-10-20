सोमवार, 20 अक्टूबर की बड़ी खबरें और अपडेट्स

प्रतीकात्मक तस्वीर (Photo Credit: Image File)

जर्मनी के रक्षा मंत्री बोरिस पिस्टोरियस ने अमेरिकी कंपनी लॉकहीड मार्टिन से 15 अतिरिक्त एफ-35 लड़ाकू विमान खरीदने की योजना बनाई है. इनसे पहले 35 विमानों का आर्डर पहले ही भेजा जा चुका है. ये विमान उस बेड़े में अतिरिक्त होंगे. इन विमानों का इस्तेमाल जर्मनी के पुराने टॉरनेडो फाइटर जेट्स की जगह किया जाएगा. जरूरत पड़ने पर ये विमान जर्मनी में रखे अमेरिकी परमाणु बम भी ले जा सकेंगे.

इन अतिरिक्त विमानों की अनुमानित लागत लगभग 2.5 अरब यूरो (2.9 अरब डॉलर) होगी. यह जानकारी रॉयटर्स को एक गोपनीय संसदीय दस्तावेज के हवाले से मिली है. बताया गया है कि इन विमानों की खरीद पर संसद की बजट समिति जल्द चर्चा कर सकती है.

यह फैसला ऐसे समय में लिया गया है जब जर्मनी अपनी रक्षा क्षमता बढ़ाने पर जोर दे रहा है. रूस से बढ़ते खतरे के बीच जर्मन सरकार ने हाल के महीनों में अपने रक्षा बजट में बड़ा इजाफा किया है और नई सैन्य तकनीक में निवेश को प्राथमिकता दी है. साथ ही युवाओं को सेना में भर्ती होने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है.

जर्मन मीडिया विदेशियों द्वारा किए गए हिंसक अपराधों की खबरें कहीं ज्यादा प्रमुखता से दिखाता है. पुलिस के अपराध संबंधी आंकड़ों के हिसाब से देखा जाए, तो विदेशियों द्वारा किए गए अपराधों से जुड़ी कवरेज कहीं ज्यादा नियमित है. ऐसे मामलों की रिपोर्टिंग पुलिस रिकॉर्ड की तुलना में लगभग तीन गुना ज्यादा है.

यह जानकारी जर्मनी के एक प्रोफेसर थोमास हैस्टरमान की स्टडी "अपराध और आप्रवासन: जर्मन मीडिया में धारणा" में सामने आई है. थोमास हैस्टरमान पत्रकारिता के प्रोफेसर हैं.

इस स्टडी में प्रोफेसर हैस्टरमान और उनकी टीम ने पड़ताल की कि साल 2007 से अब तक संदिग्ध अपराधियों की राष्ट्रीयता और जातीयता को किस तरह रिपोर्ट किया जाता रहा है. पाया गया कि 2015 के बाद जब बड़ी संख्या में शरणार्थी जर्मनी आए, तब विदेशियों पर ध्यान बढ़ा और रिपोर्टिंग में भेदभाव झलकने लगा. हैस्टरमान के मुताबिक, मौजूदा स्थितियों को साल 2014 के आंकड़ों से तुलना करने पर यह दिखता है कि तब रिपोर्टिंग में संदिग्धों की राष्ट्रीयता या जातीयता मुश्किल ही कभी कोई भूमिका निभाती थी.

हैस्टरमान ने कहा कि ऐसी कवरेज लोगों की सोच पर असर डालती है और उन्हें यह महसूस कराती है कि विदेशी ज्यादा खतरनाक हैं. उदाहरण के तौर पर, साल 2025 में म्यूनिख में एक अफगान युवक और मानहाइम में एक जर्मन व्यक्ति द्वारा अंजाम दी गई समान घटना में मीडिया ने सिर्फ विदेशी संदिग्ध पर जोर दिया. अध्ययन में पाया गया कि विदेशी संदिग्धों से जुड़ी खबरें टीवी और अखबारों में दो गुना अधिक दिखाई गईं.

रिपोर्ट ने यह भी दिखाया कि इस मामले में वामपंथी और दक्षिणपंथी, दोनों रुझानों वाले मीडिया संस्थान समान रूप से पक्षपाती हैं. अपराधशास्त्री जीना वोलिंगर के अनुसार, अपराध का संबंध नागरिकता या संस्कृति से नहीं बल्कि गरीबी, अवसरों की कमी और हिंसा के अनुभवों से है. विशेषज्ञों का सुझाव है कि मीडिया में विविधता बढ़ाकर ही रिपोर्टिंग को अधिक संतुलित बनाया जा सकता है.

पीएम मोदी ने आईएनएस विक्रांत पर जवानों के साथ मनाई दीपावली

भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार, 20 अक्टूबर को आईएनएस विक्रांत पर भारतीय नौसेना के जवानों के साथ दीपावली मनाई. इस दौरान उन्होंने जवानों को मिठाई खिलाई और उन्हें संबोधित भी किया. उन्होंने एक्स पर लिखा, “लोग अपने परिवारों के साथ दिवाली मनाना पसंद करते हैं और मुझे भी यह पसंद है इसलिए मैं हर साल हमारी सेना और सुरक्षाकर्मियों से मिलता हूं, जो हमारे देश को सुरक्षित रखते हैं.”

पीएम मोदी ने एक्स पर बताया कि उन्होंने आईएनएस विक्रांत के छोटे रनवे पर मिग-29 लड़ाकू विमानों को टेक-ऑफ और लैंड करते हुए भी देखा. उन्होंने इसे “कौशल, अनुशासन और तकनीकी उत्कृष्टता” का अद्भुत प्रदर्शन बताया. उन्होंने एक अन्य पोस्ट में आईएनएस विक्रांत को “भारत का गौरव” बताया. उन्होंने लिखा कि यह भारत में बना सबसे बड़ा लड़ाकू जहाज है.

बिहार चुनाव के लिए आरजेडी ने जारी की 143 उम्मीदवारों की सूची

बिहार के राष्ट्रीय जनता दल (आरजेडी) ने विधानसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी है. इस सूची में 143 उम्मीदवारों के नाम शामिल हैं, जिनमें 24 महिलाएं हैं. पार्टी के उम्मीदवारों की आधिकारिक सूची 20 अक्टूबर को जारी हुई है, जो बिहार चुनाव के दूसरे चरण के लिए नामांकन की आखिरी तारीख भी है. चुनाव में आरजेडी की कमान संभाल रहे तेजस्वी यादव राघोपुर सीट से चुनाव लड़ रहे हैं.

न्यूज एजेंसी एएनआई के मुताबिक, आरजेडी की लिस्ट आने के बाद इंडिया गठबंधन में सीट बंटवारे की स्थिति भी स्पष्ट हो गई है. इसके तहत, आरजेडी 143 सीटों पर, कांग्रेस 61 सीटों पर और सीपीआई माले 20 सीटों पर चुनाव लड़ेगी. बाकी सीटें मुकेश सहनी की वीआईपी पार्टी के हिस्से जाएंगी.

हालांकि, सीट बंटवारे की आधिकारिक घोषणा ना होने के चलते, इंडिया गठबंधन में भ्रम की स्थिति भी बनी है. तीन सीटों पर आरजेडी और कांग्रेस दोनों ने अपने उम्मीदवार खड़े किए हैं. लेकिन संभव है कि इन सीटों को लेकर दोनों दलों में समझौता हो जाएगा और दोनों में से कोई एक उम्मीदवार चुनाव से अपना नाम वापस ले लेगा.

दो दशक बाद बोलीविया में सत्ता परिवर्तन, रोड्रिगो पाज जीते राष्ट्रपति चुनाव

बोलीविया में रविवार को हुए राष्ट्रपति पद के रनऑफ चुनाव में सेंटर-राइट उम्मीदवार और सांसद रोड्रिगो पाज ने जीत हासिल की. यह जीत देश में वामपंथी आंदोलन टुवर्ड सोशलिज्म (एमएएस) पार्टी के दो दशक लंबे शासन का अंत है. चुनाव आयोग के शुरुआती नतीजों के अनुसार, पाज ने 54 फीसदी से अधिक वोट हासिल किए. सुप्रीम इलेक्टोरल ट्रिब्यूनल के प्रमुख ऑस्कर हसेंटेउफेल ने कहा कि “यह रुझान अब अपरिवर्तनीय है.”

राष्ट्रपति चुने जाने के बाद अपने भाषण में 58 वर्षीय अर्थशास्त्री से नेता बने पाज ने कहा कि “अंतरराष्ट्रीय मंच पर अपनी जगह फिर से हासिल कर रहा है.” उन्होंने कहा, “हमें बोलीविया को दुनिया के लिए खोलना होगा और उसकी भूमिका को बहाल करना होगा.” इस चुनाव में पाज का मुकाबला दक्षिणपंथी पूर्व राष्ट्रपति जॉर्ज क्विरोगा से हुआ था.

बोलीविया आर्थिक तौर पर बीते कुछ वर्षों से गंभीर संकट का सामना कर रहा है. 2023 से अमेरिकी डॉलर की कमी के कारण देश में दशकों की सबसे खराब आर्थिक स्थिति बनी हुई है. इससे आम नागरिक अपनी बचत तक नहीं निकाल पा रहे हैं और आयात पर भी असर पड़ा है. बोलीवियानो मुद्रा ने अपनी आधी से अधिक कीमत खो दी है और सितंबर में मुद्रास्फीति दर 23% तक पहुंच गई, जो 1991 के बाद सबसे ऊंचा स्तर है.

रनवे से फिसलकर समुद्र में गिरा विमान, दो लोगों की मौत

दुबई से हांगकांग आ रहा एक कार्गो विमान सोमवार को हांगकांग अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर उतरते समय रनवे से फिसलकर समुद्र में जा गिरा. इस हादसे में जमीन पर मौजूद दो लोगों की मौत हो गई. एयरपोर्ट अथॉरिटी के एयरपोर्ट ऑपरेशन निदेशक स्टीवन यिउ ने बताया कि विमान लगभग आधे रनवे तक टैक्सी करने के बाद बाईं ओर फिसल गया और एक पेट्रोल कार से टकरा गया. अधिकारियों ने बताया कि दुर्घटना के कारणों की जांच की जा रही है, जिसमें मौसम, रनवे की स्थिति, विमान और चालक दल सभी पहलू शामिल हैं.

डीडब्ल्यू को मिली जानकारी के अनुसार, तुर्की की कार्गो एयरलाइन एयर ऐसीटी द्वारा संचालित एमिरेट्स फ्लाइट ईके9788 स्थानीय समयानुसार सुबह करीब 3:50 बजे लैंड कर रही थी, तब यह हादसा हुआ. बचाव दल के पहुंचने तक विमान दो हिस्सों में टूट चुका था और समुद्र में तैर रहा था. चारों चालक दल के सदस्य सुरक्षित बाहर निकल आए, जबकि दो सुरक्षा कर्मियों को पानी में डूबी कार से 40 मिनट की खोज के बाद निकाला गया, लेकिन वे जीवित नहीं बचे.

प्रदूषित हवा में मनेगी दिल्ली वालों की दीपावली

भारत की राजधानी दिल्ली में हवा की स्थिति इस साल भी गंभीर होना शुरू हो गई है. सोमवार, 20 अक्टूबर को दीपावली के दिन दिल्ली और इसके आसपास के इलाकों में हवा प्रदूषित हो गई है. राजधानी के ज्यादातर इलाकों में एक्यूआई यानी एयर क्वालिटी इंडेक्स 350 से अधिक हो गई है. वहीं, अक्षरधाम मंदिर के पास एक्यूआई 411 पर पहुंच गया है. न्यूज एजेंसी एएनआई ने केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) के हवाले से यह जानकारी दी है.

इससे पहले रविवार को वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (सीएक्यूएम) ने 'ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान' (जीआरएपी) के दूसरे चरण को तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया. इसके नियमों को अब पूरे एनसीआर क्षेत्र में लागू करवाया जाएगा ताकि एक्यूआई पर लगाम लगाई जा सके. प्रशासन को निगरानी बढ़ाने के आदेश भी दिए गए हैं. कई सड़कों पर मशीनों से सफाई करने और पानी छिड़कने की बात भी सरकार ने कही है. वहीं, बसों और मेट्रो सेवाओं की संख्या भी बढ़ाई जाएगी.