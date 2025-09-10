कौन हैं बालेंद्र शाह? नेपाल के वो रैपर मेयर, जो बन सकते हैं अगले प्रधानमंत्री

(Photo Credit: X)

Who is Balendra Shah? नेपाल में इस समय राजनीतिक उथल-पुथल मची हुई है. प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने हिंसक विरोध प्रदर्शनों के बीच इस्तीफा दे दिया है. इस इस्तीफे के बाद, एक नाम सबकी जुबान पर है - बालेंद्र शाह, जिन्हें लोग 'बालेन' के नाम से भी जानते हैं. बालेन काठमांडू के मेयर हैं और उन्हें अगली पीढ़ी यानी जेन जी (Gen Z) का पसंदीदा नेता माना जा रहा है.

जेन जी से बालेन की अपील

जैसे ही प्रधानमंत्री ओली के इस्तीफे की खबर आई, मेयर बालेंद्र शाह ने फेसबुक पर एक पोस्ट लिखकर युवा प्रदर्शनकारियों से शांति बनाए रखने की अपील की. उन्होंने माना कि यह पूरा आंदोलन जेन जी का है.

उन्होंने लिखा, "प्यारी जेन जी, सरकार के इस्तीफे की आपकी मांग पूरी हो गई है. अब संयम बरतने का समय है."

शाह ने युवाओं को चेतावनी भी दी कि वे सरकारी या निजी संपत्ति को और नुकसान न पहुंचाएं. उन्होंने कहा, "देश की संपत्ति का नुकसान असल में हमारा अपना नुकसान है. अब हम सभी के लिए संयम से काम लेना बहुत ज़रूरी है."

क्या बालेन बनेंगे अगले प्रधानमंत्री?

अब सवाल यह है कि ओली के बाद नेपाल का अंतरिम प्रधानमंत्री कौन बनेगा. अगर युवा प्रदर्शनकारियों की आवाज़ सुनी जाए, तो बालेंद्र शाह इस पद के सबसे मजबूत दावेदार लगते हैं. एक रैपर, जो स्ट्रक्चरल इंजीनियर बना और फिर काठमांडू का मेयर, उसे अब देश के सबसे बड़े पद का दावेदार माना जा रहा है.

क्यों हो रहे थे प्रदर्शन?

नेपाल में ये प्रदर्शन सरकार द्वारा 26 सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर बैन लगाने के बाद शुरू हुए थे, जिनमें फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और एक्स (ट्विटर) जैसे बड़े नाम शामिल थे. एक हफ्ते तक चले ये प्रदर्शन सोमवार को हिंसक हो गए, जिसमें देशभर में कम से कम 19 लोग मारे गए और सैकड़ों घायल हुए. अकेले काठमांडू में 18 प्रदर्शनकारियों की जान चली गई, जिनमें से कई स्कूल और कॉलेज की यूनिफॉर्म पहने हुए छात्र थे.

बालेंद्र शाह ने इस आंदोलन का समर्थन किया था. उन्होंने पहले एक फेसबुक पोस्ट में लिखा था कि हालांकि वह उम्र के कारण जेन जी की इस रैली में सीधे तौर पर शामिल नहीं हो सकते, लेकिन वह युवा प्रदर्शनकारियों की आवाज़ सुनना ज़रूरी समझते हैं. उन्होंने राजनीतिक दलों से इस आंदोलन को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल न करने की भी अपील की थी.

कौन हैं बालेंद्र शाह?

जन्म और पढ़ाई: बालेंद्र शाह का जन्म 1990 में काठमांडू में हुआ. उन्होंने नेपाल से सिविल इंजीनियरिंग की पढ़ाई की और फिर भारत की विश्वेश्वरैया टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी (VTU) से स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग में मास्टर्स की डिग्री हासिल की.

बालेंद्र शाह का जन्म 1990 में काठमांडू में हुआ. उन्होंने नेपाल से सिविल इंजीनियरिंग की पढ़ाई की और फिर भारत की विश्वेश्वरैया टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी (VTU) से स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग में मास्टर्स की डिग्री हासिल की.

राजनीति में आने से पहले, वह नेपाल के हिप-हॉप म्यूजिक सीन में काफी सक्रिय थे. वह अपने गानों के ज़रिए भ्रष्टाचार और सामाजिक असमानता जैसे मुद्दों पर आवाज़ उठाते थे.

शाह 2022 में निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर काठमांडू के मेयर का चुनाव लड़े और स्थापित राजनीतिक दलों के उम्मीदवारों को हराकर 61,000 से ज़्यादा वोटों से शानदार जीत हासिल की.

शाह हमेशा से ओली के विरोधी रहे हैं और उन्हें सार्वजनिक तौर पर भ्रष्ट भी कह चुके हैं. उन्होंने यह भी कहा था कि चूंकि उनकी उम्र 28 साल से ज़्यादा है, इसलिए वह जेन जी के इस आंदोलन का नेतृत्व नहीं करेंगे, बल्कि उन्होंने युवाओं को खुद इसका नेतृत्व करने के लिए प्रोत्साहित किया.