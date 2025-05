'हम पाकिस्तानी नहीं, बलोचिस्तानी हैं': बलोच नेता ने की आजादी की घोषणा, भारत से की खास अपील

नई दिल्ली: बलोचिस्तान की आजादी को लेकर एक बार फिर आवाज तेज हो गई है. बलोच नेता मीर यार बलोच ने बुधवार को साफ शब्दों में कहा, "हम पाकिस्तानी नहीं हैं, हम बलोचिस्तानी हैं." उन्होंने दावा किया कि बलोचिस्तान ने 11 अगस्त 1947 को ही आजादी की घोषणा कर दी थी, जब अंग्रेज भारत छोड़ रहे थे. उनका कहना है कि बलोचिस्तान कभी भी पाकिस्तान का हिस्सा नहीं रहा.

मीर यार बलोच ने कहा कि बलोच जनता को दशकों से हवाई बमबारी, जबरन गायब करने और नरसंहार जैसी क्रूरताओं का सामना करना पड़ा है. उन्होंने भारत के मीडिया और यूट्यूब पत्रकारों से बलोचों को ‘पाकिस्तान की अपनी जनता’ कहना बंद करने की अपील की. “पाकिस्तान की असली जनता पंजाबी हैं, जिन पर न तो बमबारी हुई, न जबरन गायब किया गया और न ही उनका नरसंहार हुआ.”

Baloch Narrative !!

Dear Indians patriot media, the youtube comrades, the intellectuals fighting to defend Bharat are suggested not to refer to Balochs as "Pakistan's Own People"

We are not Pakistani, we are Balochistani.

Pakistan's own people are the Punjabi who never faced…

— Mir Yar Baloch (@miryar_baloch) May 14, 2025