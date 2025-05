Report: मस्तिष्क और आंखें निकाली, हड्डियां तोड़ी, सिर मुंडवाया, करंट का झटका दिया, रूसी हिरासत में यूक्रेनी पत्रकार विक्टोरिया की मौत

Ukrainian Journalist Victoria Roshchyna Torture Case: यूक्रेन की 27 वर्षीय पत्रकार विक्टोरिया रोशच्यना की मौत से जुड़े खुलासों ने दुनिया को झकझोर कर रख दिया है. एक रिपोर्ट के मुताबिक, रूसी हिरासत में उन्हें भयंकर यातनाएं दी गईं — उनका मस्तिष्क निकाल लिया गया, हड्डियाँ तोड़ी गईं, सिर मुंडवाया गया और इलेक्ट्रिक शॉक दिए गए.

फरवरी में जब जमे हुए जंगल में 757 यूक्रेनी सैनिकों के शव रूस से वापस मिले, तो एक अनजान शव — "NM SPAS" — एक पुरुष के रूप में दर्ज किया गया, जिसकी मौत का कारण दिल का दौरा बताया गया. लेकिन बाद में फोरेंसिक जांच से यह सामने आया कि वह शव किसी सैनिक का नहीं, बल्कि गायब हुई पत्रकार विक्टोरिया रोशच्यना का था.

'द गार्जियन' की रिपोर्ट बताती है कि विक्टोरिया सिर्फ एक पत्रकार नहीं थीं — वह यूक्रेन के कब्जे वाले इलाकों में रूसी अत्याचारों की सच्चाई उजागर करने वाली निडर रिपोर्टर थीं. जुलाई 2023 में वह गुप्त हिरासत केंद्रों और यातना स्थलों की पड़ताल के लिए निकली थीं. लेकिन वह खुद उसी क्रूरता का शिकार बन गईं जिसे उजागर करने की कोशिश कर रही थीं.

25 जुलाई 2023 को वह लातविया होते हुए रूस में दाखिल हुईं. कुछ ही समय बाद उनका फोन बंद हो गया. रिपोर्ट के अनुसार, उन्हें एनरहोदार में पकड़ा गया, और फिर एफएसबी द्वारा संचालित मेलिटोपोल के "गाराज" नामक यातना स्थल ले जाया गया.

The recently surfaced autopsy and investigative report, which has not been independently verified, paints a gruesome picture of what allegedly happened during her captivity. #Roshchyna was not just another victim of #war. She was one of #Ukraine’s most fearless civilian… pic.twitter.com/F3RbLs3FS2— The Times Of India (@timesofindia) May 1, 2025