Ukraine: रूसी हमले में 6 की मौत और 17 घायल, जेलेंस्की का आरोप 'मास्को के लिए कूटनीति मायने नहीं रखती'

कीव, 22 अक्टूबर : रूस के ड्रोन और मिसाइल हमले में दो बच्चों समेत 6 लोगों के मारे जाने की पुष्टि यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोडिमीर जेलेंस्की ने की है. उन्होंने एक बार फिर विश्व बिरादरी को संबोधित करते हुए दावा किया कि मास्को पर कोई दबाव नहीं है इसलिए वह मनमानी कर रहा है. एक्स पर जेलेंस्की ने कुछ तस्वीरें और वीडियो साझा करते हुए लिखा, "एक और रात साबित करती है कि रूस पर युद्ध को लंबा खींचने का पर्याप्त दबाव नहीं है. हमारे वायु रक्षा बल, मोबाइल फायर ग्रुप और ड्रोन इंटरसेप्टर दल पूरी रात और सुबह तक काम करते रहे. आम शहर, खासकर हमारा पावर प्लांट, आग की चपेट में हैं."

यूक्रेनी राष्ट्रपति ने उन जगहों का ब्योरा दिया जहां अटैक किया गया. उन्होंने आगे कहा, "कई आवासीय इमारतें भी प्रभावित हुई हैं. जापोरिज्जिया में आग लगी और कीव में घरों को निशाना बनाया गया. कीव, ओडेसा, चेर्निहिव, नीपर, किरोवोग्राद, पोल्टावा, विन्नित्सिया, जापोरिज्जिया, चर्कासी और सुमी क्षेत्रों पर हमले हुए. अब तक, 17 लोगों के घायल होने की सूचना है. दुर्भाग्य से, 6 लोग मारे गए, जिनमें 2 बच्चे भी शामिल हैं. उनके परिवारों और प्रियजनों के प्रति मेरी संवेदनाएं हैं." यह भी पढ़ें :Viral Video: जापान के टोकियों में लड़कियों से छेड़छाड़ करते पकड़ा गया युवक, महिलाओं ने घेरा, देखें वीडियो

जेलेंस्की ने रूस पर मनमानी का आरोप लगाते हुए आगे लिखा, "जब तक रूसी नेतृत्व को गंभीर समस्याएं महसूस नहीं होतीं, तब तक कूटनीति के बारे में रूसी शब्दों का कोई मतलब नहीं है. और यह केवल प्रतिबंधों, लंबी दूरी की क्षमताओं और हमारे सभी सहयोगियों के बीच समन्वित कूटनीति के माध्यम से ही सुनिश्चित किया जा सकता है. अब समय आ गया है कि यूरोपीय संघ एक सख्त प्रतिबंध पैकेज अपनाए. हम संयुक्त राज्य अमेरिका और जी-7, और शांति चाहने वाले सभी देशों से कड़े प्रतिबंधों की भी उम्मीद करते हैं. यह बहुत जरूरी है कि दुनिया अब चुप न रहे और रूसी हमलों का एकजुट होकर जवाब दे."

अंत में उन्होंने यूक्रेन की मदद को आगे आए देशों का आभार जताते हुए लिखा, "जो भी अब यूक्रेन को वायु रक्षा प्रणालियों और मिसाइलों से मदद कर रहा है, वह लोगों की जान बचा रहा है. हम इसके लिए आभारी हैं. और जो भी यूक्रेन को लंबी दूरी की क्षमताओं से मदद करेगा, वह युद्ध के अंत को और करीब लाएगा."