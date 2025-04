पहलगाम आतंकी हमले के बाद ब्रिटेन ने भारत पूरा समर्थन देने का किया ऐलान, UK की संसद में हुई चर्चा

ब्रिटेन की संसद में जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में हुए हालिया आतंकी हमले पर गंभीर चर्चा हुई. यह चर्चा लगभग 45 मिनट तक चली, जिसमें कई सांसदों ने हमले की निंदा करते हुए ब्रिटिश सरकार से इस मुद्दे पर स्पष्ट रुख अपनाने की मांग की.

ब्रिटेन सरकार ने इस हमले को "भयानक आतंकी हमला" करार दिया और भारत को आतंकवाद के खिलाफ उसकी कार्रवाई में पूरा समर्थन देने का भरोसा दिलाया. सरकार की ओर से कहा गया कि "एक भयानक आतंकी हमला किया गया है, और भारत को उन अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई करने में हमारा पूरा समर्थन है."

ब्रिटिश सरकार ने यह भी स्पष्ट किया कि वह उम्मीद करती है कि भारत और उसके सभी साझेदार देश इस तरह की कार्रवाइयों को अपने घरेलू कानूनों और मानकों के अनुसार अंजाम दें.

इस चर्चा के दौरान कई सांसदों ने इस बात पर चिंता जताई कि कश्मीर क्षेत्र में लगातार आतंकवादी गतिविधियां बढ़ रही हैं और अंतरराष्ट्रीय समुदाय को इस पर ठोस रुख अपनाना चाहिए. ब्रिटिश सांसदों ने पीड़ितों और उनके परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की और वैश्विक आतंकवाद के खिलाफ एकजुटता पर बल दिया.

Terrible terrorist attack has been perpetrated, and India has our full support in going after the perpetrators of that attack. We do, of course, expect all our partners to do that in accordance with their domestic standards and laws: UK Govt on Pahalgam terror attack https://t.co/hRwFuxBFQ7

