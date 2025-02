US Trade Tariffs Impact: ट्रंप के नए टैरिफ से करेंसी मार्केट में दहशत! कनाडाई डॉलर-मैक्सिकन पेसो में ऐतिहासिक गिरावट

अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा घोषित नए आयात शुल्क (टैरिफ) ने वैश्विक बाजारों में बड़ी उथल-पुथल मचा दी है. सोमवार को एशियाई बाजारों के खुलते ही कनाडाई डॉलर और मैक्सिकन पेसो में भारी गिरावट दर्ज की गई, जबकि अमेरिकी शेयर बाजारों के भविष्य के संकेतक (फ्यूचर्स) भी नीचे लुढ़के. यह टैरिफ अमेरिका के प्रमुख व्यापारिक साझेदारों—कनाडा, मैक्सिको, चीन और यूरोपीय संघ—पर लगाए गए हैं.

JUST IN: 🇨🇦🇺🇸 Canadian dollar falls to lowest level since 2003 following President Trump's new tariffs. pic.twitter.com/hojuARyP0T

— BRICS News (@BRICSinfo) February 2, 2025