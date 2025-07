Trump NATO Arms Policy: ट्रंप का बड़ा ऐलान! यूक्रेन को और हथियार भेजेगा अमेरिका, लेकिन पूरा पैसा चुकाएंगे यूरोपीय देश (Watch Video)

Trump America First Policy: अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक नया प्रस्ताव रखा है, जो नाटो देशों के लिए बड़ा झटका साबित हो सकता है. ट्रंप ने साफ किया है कि अब यूरोपीय देश अमेरिका से हथियार खरीदेंगे और उसका पूरा पैसा खुद देंगे, जिनमें से ज्यादातर हथियार यूक्रेन को भेजे जाएंगे. ये बयान उन्होंने वॉशिंगटन में एक कॉन्फ्रेंस के दौरान दिया. ट्रंप का ये कदम उनकी पुरानी "अमेरिका फर्स्ट" नीति से मेल खाता है, जहां वो बार-बार नाटो देशों से ज्यादा आर्थिक सहयोग की मांग करते आए हैं. उन्होंने कहा, "हथियार मुफ्त में नहीं दिए जाएंगे. यूरोपियन देश 100% कीमत चुकाएंगे."

