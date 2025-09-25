VIDEO: ट्रंप ने पूर्व राष्ट्रपति का उड़ाया मजाक! व्हाइट हाउस में बाइडेन की जगह लगा दी ऑटोपेन की तस्वीर

(Photo : X)

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप एक बार फिर अपने अनोखे और विवादास्पद अंदाज के लिए चर्चा में हैं. व्हाइट हाउस में उन्होंने 'प्रेसिडेंशियल वॉक ऑफ फेम' नाम की एक नई गैलरी बनवाई है, लेकिन इसमें उन्होंने अपने राजनीतिक प्रतिद्वंद्वी जो बाइडेन की तस्वीर की जगह एक 'ऑटोपेन' (Autopen) की फोटो लगाकर सबको हैरान कर दिया है.

क्या है यह पूरा मामला?

यह गैलरी व्हाइट हाउस के वेस्ट विंग के बाहर बनाई गई है, जिसमें अमेरिका के सभी पूर्व राष्ट्रपतियों की तस्वीरें लगी हैं. जब 46वें राष्ट्रपति जो बाइडेन की तस्वीर लगाने की बारी आई, तो ट्रंप ने उनकी जगह एक मशीन की फोटो लगा दी. यह वही ऑटोपेन मशीन है जो किसी व्यक्ति के हस्ताक्षर की हूबहू नकल कर सकती है, जिससे दस्तावेजों पर बिना हाथ से साइन किए काम हो जाता है. तस्वीर के नीचे एक पट्टिका भी लगाई गई है, जो इस तंज को और गहरा बनाती है.

Trump mocks Biden by putting a picture of a so-called "autopen" in a new gallery of presidential portraits in the White Househttps://t.co/UbdstnPInC pic.twitter.com/2y6EScIU9i — AFP News Agency (@AFP) September 25, 2025

ट्रंप ने ऐसा क्यों किया?

दरअसल, ट्रंप लंबे समय से जो बाइडेन पर उनकी उम्र और मानसिक स्वास्थ्य को लेकर हमलावर रहे हैं. उनका आरोप रहा है कि बाइडेन महत्वपूर्ण दस्तावेजों पर खुद हस्ताक्षर करने में सक्षम नहीं हैं और इसके लिए ऑटोपेन का इस्तेमाल करते हैं. अब सत्ता में लौटने के बाद, ट्रंप ने अपने इस आरोप को एक प्रतीकात्मक रूप दे दिया है. गैलरी में ट्रंप की 45वें और 47वें राष्ट्रपति के तौर पर दो तस्वीरें हैं, और उनके बीच में बाइडेन की जगह यह ऑटोपेन की तस्वीर है.

सोशल मीडिया पर मचा हंगामा

जैसे ही व्हाइट हाउस ने इस गैलरी की तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर कीं, इंटरनेट पर बहस छिड़ गई. ट्रंप के समर्थक इसे उनका 'मास्टरस्ट्रोक' और 'अनोखा अंदाज' बता रहे हैं. वहीं, बाइडेन के समर्थक और आलोचक इसे राष्ट्रपति पद का अपमान और एक ओछी हरकत बता रहे हैं. जब पत्रकारों ने ट्रंप से पूछा कि बाइडेन की असली फोटो कब लगेगी, तो उन्होंने हंसते हुए जवाब दिया, "ऑटोपेन की ही तो लगेगी!"