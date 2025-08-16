पुतिन से मिलने के बाद रूसी तेल के खरीदारों पर नर्म हुए हैं ट्रंप?

प्रतीकात्मक तस्वीर (Photo Credit: Image File)

पुतिन से मिलकर आने के बाद रूसी तेल पर ट्रंप का रुख थोड़ा नर्म पड़ा है. ट्रंप ने कहा कि वह अभी चीन जैसे रूसी तेल के खरीदारों पर टैरिफ लगाने की नहीं सोच रहे हैं. लेकिन संभव है, दो-तीन हफ्ते में उन्हें इसपर विचार करना पड़े.अलास्का से लौटे अमेरिका के राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप ने रूस या उसके साथ कारोबार करने वाले देशों पर नए आर्थिक प्रतिबंध लगाने से इनकार किया है.

फॉक्स न्यूज को दिए इंटरव्यू में ट्रंप ने कहा, "आज जो हुआ उसके कारण, मुझे लगता है कि मुझे इसके बारे में नहीं सोचना होगा. मुझे इसके बारे में दो या तीन हफ्ते में सोचना पड़ सकता है, लेकिन हमें अभी इसके बारे में सोचने की जरूरत नहीं है. मुझे लगता है कि मुलाकात बहुत अच्छी रही."

अलास्का बैठक बेनतीजा, ट्रंप ने यूरोपीय नेताओं को फोन मिलाया

भारत पर क्या कहा ट्रंप ने?

ट्रंप ने यह बयान चीन के संदर्भ में दिया. उन्होंने कहा कि वह फिलहाल रूसी तेल खरीदने के लिए चीन पर टैरिफ नहीं लगाएंगे. ट्रंप ने भारत का जिक्र नहीं किया.

भारत और चीन, रूसी तेल के दो सबसे बड़े ग्राहक हैं. बीते दिनों ट्रंप ने भारत पर 25 प्रतिशत अतिरिक्त टैरिफ लगाने का एलान किया था यानी, कुल 50 प्रतिशत टैरिफ. इसका कारण यह बताया गया कि भारत लगातार रूस से तेल आयात कर रहा है. भारत ने टैरिफ को असंगत और अनुचित ठहराते हुए स्पष्ट कहा है कि वह अपने हितों के अनुसार फैसले लेगा.

चीन भी रूस से तेल खरीद रहा है, लेकिन ट्रंप ने बीजिंग पर ऐसी कार्रवाई नहीं की. इसी संदर्भ में अलास्का जाते हुए एक इंटरव्यू में ट्रंप से सवाल पूछा गया कि क्या पुतिन के साथ समझौता ना होने की स्थिति में वह चीन पर भी आर्थिक कार्रवाई के बारे में विचार कर सकते हैं.

रूस से क्या और कितना खरीद रहे हैं भारत, यूरोप और अमेरिका

जवाब में ट्रंप ने कहा, "उसने (रूस) ने तेल का एक खरीदार खो दिया है, जो कि भारत है. वह करीब 40 प्रतिशत तेल खरीद रहा था. जैसा कि आप जानते हैं, चीन भी बहुत खरीद रहा है. और अगर मैं नए प्रतिबंध लगाऊं, तो उनके नजरिये से ये बहुत विनाशकारी होगा. अगर मुझे करना पड़ा, तो मैं करूंगा, शायद मुझे करना ही ना पड़े."

भारतीय विदेश मंत्रालय ने ट्रंप-पुतिन बैठक का स्वागत किया है. मंत्रालय ने अपने बयान में लिखा, "अमेरिका के राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच अलास्का में हुई बैठक का भारत स्वागत करता है. शांति की तलाश में उनका नेतृत्व प्रशंसनीय है. भारत, सम्मेलन में हुई प्रगति की सराहना करता है. केवल संवाद और कूटनीति से ही आगे बढ़ा जा सकता है. दुनिया यूक्रेन में संघर्ष को जल्द खत्म होते हुए देखना चाहती है."

जर्मनी ने ट्रंप-पुतिन बैठक पर साधी चुप्पी, सतर्क रुख अपनाया

कब होगा संघर्षविराम? ट्रंप ने क्या कहा?

बैठक के बाद दिए अपने बयानों में ट्रंप ने रूस और यूक्रेन के बीच तत्काल संघर्षविराम की संभावना से इनकार किया है. उन्होंने कहा कि युद्ध, दोनों के बीच शांति समझौते से खत्म होगा.

एक सोशल पोस्ट में ट्रंप ने लिखा कि रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध खत्म करने का सबसे अच्छा तरीका शांति समझौता है, ना कि बस संघर्षविराम करना. उन्होंने लिखा, "राष्ट्रपति जेलेंस्की सोमवार (18 अगस्त) दोपहर को डीसी, ओवल ऑफिस आएंगे. अगर सब ठीक रहा, तो फिर हम राष्ट्रपति पुतिन के साथ एक मुलाकात तय करेंगे."

पुतिन भी कहते रहे हैं कि रूस की दिलचस्पी अस्थायी युद्धविराम में नहीं है, बल्कि वह ऐसा दीर्घकालीन समाधान चाहता है जिसमें उसके हित भी शामिल हों.

मीटिंग से बस दो दिन पहले, वॉशिंगटन में पत्रकारों के सवाल का जवाब देते हुए पुतिन ने रूस को गंभीर परिणामों की चेतावनी दी थी. उन्होंने कहा कि अगर पुतिन, यूक्रेन में जारी अपना युद्ध रोकने पर राजी ना हुए, तो नतीजे गंभीर होंगे. कैसे नतीजे और किस तरह गंभीर, यह उन्होंने स्पष्ट नहीं किया.

रूस पर लगाए गए नए प्रतिबंधों से ईयू-भारत संबंधों पर कितना असर होगा?

फिर अलास्का जाने के क्रम में पत्रकारों से बात करते हुए ट्रंप ने कहा, "मैं जल्द संघर्षविराम देखना चाहता हूं. मुझे नहीं पता ये आज होगा कि नहीं. लेकिन अगर ये आज नहीं होता है, तो मैं खुश नहीं होऊंगा."

ट्रंप की ओर से ऐसी चेतावनियां कई बार आईं. उन्होंने 8 अगस्त तक की मोहलत देते हुए कहा था कि अगर रूस इस समयसीमा में युद्ध खत्म करने पर सहमत नहीं होता, तो उसपर और प्रतिबंध लगाए जाएंगे. जब पुतिन उनसे मिलने पर राजी हुए, तो ट्रंप इस चेतावनी और समयसीमा से पीछे हट गए.

लेकिन अलास्का में पुतिन से मिलने के बाद ट्रंप का रुख अपेक्षाकृत नर्म दिखा. युद्ध कब खत्म होगा, कैसे खत्म होगा, इसका कोई स्पष्ट ब्योरा दिए बिना पुतिन ने कहा, "हमने बहुत अच्छा और भरोसेमंद संपर्क बनाया है और हमारे पास यह मानने का मजबूत आधार है कि इस रास्ते पर आगे बढ़ते हुए हम यूक्रेन में संघर्ष अंत करने पर पहुंच सकते हैं."