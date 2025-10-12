ट्रंप का बड़ा ऐलान: सर्जियो गोर होंगे भारत में नए राजदूत, डैन स्कैविनो को व्हाइट हाउस में मिली अहम ज़िम्मेदारी
(Photo : X)

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बड़ी घोषणा करते हुए दो महत्वपूर्ण पदों पर बदलाव की जानकारी दी है. उन्होंने बताया कि सर्जियो गोर भारत में अमेरिका के नए राजदूत होंगे. वहीं, उनकी जगह व्हाइट हाउस में डैन स्कैविनो को एक बहुत बड़ी और महत्वपूर्ण ज़िम्मेदारी सौंपी गई है.

ट्रंप ने अपने बयान में कहा, "मुझे यह घोषणा करते हुए खुशी हो रही है कि महान डैन स्कैविनो, जो ट्रंप प्रशासन के डिप्टी चीफ ऑफ स्टाफ बने रहेंगे, अब व्हाइट हाउस प्रेसिडेंशियल पर्सनेल ऑफिस का नेतृत्व भी करेंगे."

सर्जियो गोर को भारत में नई भूमिका

सर्जियो गोर, जो अब तक व्हाइट हाउस में सरकारी पदों पर नियुक्तियों का काम देख रहे थे, अब भारत में राजदूत का पद संभालेंगे. ट्रंप ने उनके पिछले काम की तारीफ करते हुए कहा कि सर्जियो ने इस पद पर "एक शानदार काम किया". भारत के साथ अमेरिका के संबंधों को देखते हुए यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण नियुक्ति मानी जा रही है.

डैन स्कैविनो का बढ़ा कद

डैन स्कैविनो पहले से ही डिप्टी चीफ ऑफ स्टाफ के पद पर हैं, लेकिन अब उन्हें एक अतिरिक्त और बेहद शक्तिशाली ज़िम्मेदारी दी गई है. वह अब प्रेसिडेंशियल पर्सनेल ऑफिस के प्रमुख होंगे. इसका मतलब है कि अब से सरकार के लगभग सभी पदों पर अधिकारियों का चयन और नियुक्ति डैन स्कैविनो की देखरेख में होगी. ट्रंप ने इस पद को "एक बहुत बड़ा और महत्वपूर्ण पद" बताया.

ट्रंप ने डैन को बधाई देते हुए कहा, "बधाई हो डैन, तुम एक शानदार काम करोगे!!!".

इस फेरबदल से यह साफ़ है कि ट्रंप अपने भरोसेमंद लोगों को प्रशासन में और भी बड़ी भूमिकाएँ दे रहे हैं, जिसका असर अमेरिकी सरकार के कामकाज और भारत के साथ कूटनीतिक संबंधों पर भी देखने को मिलेगा.