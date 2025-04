घबराए PM शहबाज शरीफ का ऐलान, पहलगाम हमले की 'निष्पक्ष' जांच के लिए तैयार है पाकिस्तान

भारत की सख्त प्रतिक्रिया और अंतर्राष्ट्रीय दबाव के चलते पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने एक अहम बयान दिया है. उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान पहलगाम हमले की निष्पक्ष और पारदर्शी जांच के लिए तैयार है. यह बयान भारत द्वारा पाकिस्तान पर आरोप लगाए जाने के बाद आया है, जिसमें भारत ने हमलावरों के सीमा पार से होने की संभावना जताई है.

भारत की सख्ती के बीच शहबाज शरीफ ने पाकिस्तान के जिम्मेदार रुख को दोहराते हुए कहा, "हम किसी भी निष्पक्ष और विश्वसनीय जांच में भाग लेने के लिए तैयार हैं, बशर्ते यह पारदर्शी हो." प्रधानमंत्री शरीफ का यह बयान एक तरह से भारत के आरोपों का जवाब भी है, जिसमें उन्होंने पाकिस्तान के हाथ इस हमले से जुड़े होने की बात कही थी.

भारत ने इस हमले के बाद एकतरफा रूप से सिंधु जल संधि (IWT) को निलंबित कर दिया और पाकिस्तान के खिलाफ कठोर कदम उठाए. वहीं, पाकिस्तान ने सिमला समझौते को निलंबित कर दिया और भारतीय विमानों के लिए अपना हवाई क्षेत्र बंद कर दिया. भारत के इन कदमों के बाद पाकिस्तान की स्थिति काफी दबाव में आ गई है, जिससे शहबाज शरीफ को अपनी भाषा को नरम करने और पाकिस्तान की तरफ से अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में साख बनाए रखने के लिए यह कदम उठाना पड़ा है.

BREAKING: “Kashmir is Pakistan’s jugular vein,” says PM Shahbaz Sharif just days after similar statement by Army Chief Asim Munir pic.twitter.com/1N2QP5Aicv

— Shashank Mattoo (@MattooShashank) April 26, 2025