VIDEO: स्वतंत्रता दिवस पर ऑस्ट्रेलिया में भिड़े भारतीय और खालिस्तानी समर्थक, हंगामे के बीच गूंजे 'भारत माता की जय' के नारे

Khalistani Protest Melbourne: ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न शहर में भारत के 79वें स्वतंत्रता दिवस समारोह के दौरान खालिस्तानी समर्थकों ने हंगामा खड़ा कर दिया. यह घटना तब हुई जब भारतीय समुदाय के लोग शांति से जश्न मनाने के लिए भारतीय वाणिज्य दूतावास (Consulate) के बाहर इकट्ठा हुए थे.

'द ऑस्ट्रेलिया टुडे' की एक रिपोर्ट के अनुसार, भारतीय लोग तिरंगे के साथ जश्न मना रहे थे, तभी कुछ खालिस्तानी समर्थक अपने झंडे लेकर वहां पहुंच गए और कार्यक्रम में बाधा डालने लगे.

इस घटना का एक वीडियो भी ऑनलाइन वायरल हो रहा है, जिसमें दोनों समूहों के बीच तीखी बहस होती दिख रही है. खालिस्तान समर्थक अपने पक्ष में नारे लगा रहे थे. इसके जवाब में वहां मौजूद भारतीयों ने देशभक्ति के गीत गाकर और "भारत माता की जय" के नारे लगाकर उनका मुकाबला किया.

खबरों के मुताबिक, मामले को बढ़ता देख ऑस्ट्रेलियाई पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति को संभाला. पुलिस के बीच-बचाव के कारण मामला हाथापाई तक नहीं पहुंच पाया.

हंगामे के बाद, भारतीय दूतावास में "भारत माता की जय" और "वंदे मातरम" के जोरदार नारों के बीच शान से तिरंगा फहराया गया.

यह पहली बार नहीं है जब ऑस्ट्रेलिया में ऐसी घटना हुई है. कुछ हफ़्ते पहले ही, खालिस्तान समर्थकों ने ऑस्ट्रेलिया के एक स्वामीनारायण मंदिर की दीवारों पर भारत विरोधी और नफ़रत भरे नारे लिख दिए थे. इसके अलावा, पास के एशियाई रेस्टोरेंट्स की दीवारों पर भी इसी तरह के संदेश और एडॉल्फ हिटलर की तस्वीर बनाई गई थी.