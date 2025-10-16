राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने वेनेजुएला में सीआईए ऑपरेशन को दी मंजूरी, कराकस पर नशीले पदार्थों की तस्करी का लगाया आरोप

Donald Trump Pakistan Afghanistan dispute (Photo : X)

वाशिंगटन, 16 अक्टूबर : अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप (Donald Trump) ने वेनेजुएला में अमेरिकी केंद्रीय खुफिया एजेंसी (CIA) को सीक्रेट ऑपरेशन चलाने की मंजूरी दे दी है. अमेरिकी राष्ट्रपति के इस फैसले पर वेनेजुएला (Venezuela) के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो का रिएक्शन भी सामने आया. वेनेजुएला के राष्ट्रपति ने ट्रंप के फैसले की कड़ी निंदा की. बुधवार (स्थानीय समय) को व्हाइट हाउस में मीडिया से बात करते हुए, राष्ट्रपति ट्रंप ने कराकस पर कैदियों और मानसिक रोगियों को अवैध रूप से अमेरिका में घुसने और बड़ी मात्रा में नशीले पदार्थों की तस्करी करने का आरोप लगाया.

राष्ट्रपति ट्रंप ने बिना कोई सबूत दिए आरोप लगाया, "उन्होंने अपनी जेलों को संयुक्त राज्य अमेरिका में खाली कर दिया है और हजारों कैदियों और मानसिक संस्थानों, पागलखानों के लोगों को वहां आने की अनुमति दे दी है." इसे लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति से पूछा गया कि क्या उन्होंने सीआईए को मादुरो की हत्या करने की अनुमति दी थी? अमेरिकी राष्ट्रपति ने इस सवाल का जवाब देने से इनकार कर दिया और कहा, "मुझे लगता है कि वेनेज़ुएला पर दबाव बढ़ रहा है." राष्ट्रपति ट्रंप ने आगे कहा कि हम वेनेजुएला पर जमीनी हमले करने पर विचार कर रहे हैं क्योंकि समुद्र पर हमारा पूरा नियंत्रण है. यह भी पढ़ें :‘हमारे लिए देशहित सबसे ऊपर’, क्या भारत रूस से तेल खरीदना बंद कर देगा? ट्रंप के दावे पर भारत का दो टूक जवाब

मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, राष्ट्रपति ट्रंप की टिप्पणी के तुरंत बाद, मादुरो ने सीआईए द्वारा रची गई तख्तापलट की निंदा की. द न्यूयॉर्क टाइम्स के अनुसार, यह नया कदम सीआईए को वेनेज़ुएला और कैरिबियन में घातक मिशन चलाने के साथ-साथ इस क्षेत्र में व्यापक अमेरिकी सैन्य अभियानों के साथ समन्वय करने की अनुमति देता है. एनवाईटी की रिपोर्ट के अनुसार, ट्रंप सरकार के अधिकारियों ने "निजी तौर पर स्पष्ट किया है कि इस ऑपरेशन का अंतिम लक्ष्य मादुरो को सत्ता से हटाना है." न्यूज एजेंसी सिन्हुआ की रिपोर्ट के अनुसार, लगभग 10,000 अमेरिकी सैनिक, आठ युद्धपोत और एक पनडुब्बी वर्तमान में कैरिबियन में तैनात हैं, जिनमें से अधिकांश प्यूर्टो रिको में स्थित हैं.

सितंबर से, व्हाइट हाउस ने पांच अमेरिकी हमलों के बारे में बताया था. व्हाइट हाउस की ओर से साझा की गई जानकारी के अनुसार, वेनेज़ुएला के पास अंतर्राष्ट्रीय जलक्षेत्र में पांच कथित ड्रग-तस्करी करने वाली नावें नष्ट की गईं, जिनमें कुल 27 लोग मारे गए थे. अमेरिकी ड्रग एन्फोर्समेंट एडमिनिस्ट्रेशन की 2020 की एक रिपोर्ट के अनुसार, हालांकि कुछ कोकीन वेनेजुएला के रास्ते दक्षिण अमेरिका से बाहर जाती है, रिपोर्ट में यह भी साफ कर दिया गया है कि वेनेजुएला अमेरिका जाने वाली दवाओं का मुख्य सोर्स नहीं है. मादुरो ने बार-बार वाशिंगटन की कार्रवाइयों की निंदा करते हुए इसे लैटिन अमेरिका में शासन परिवर्तन और सैन्य विस्तार का प्रयास बताया है. ऐतिहासिक रूप से, सीआईए लैटिन अमेरिका में कई तख्तापलट और गुप्त अभियानों में कुख्यात रूप से शामिल रही है.