'भारत से रिश्ते सुधारें, वरना चीन को नहीं रोक पाएंगे'...निक्की हेली ने ट्रंप को दी बड़ी चेतावनी

निक्की हेली ने भारत के साथ अमेरिकी रिश्ते खराब हो रहे हैं. (Photo Credits: X)

वाशिंगटन: अमेरिका की एक बड़ी नेता और संयुक्त राष्ट्र (UN) में पूर्व राजदूत, निक्की हेली ने डॉनल्ड ट्रंप को एक बड़ी चेतावनी दी है. उन्होंने कहा है कि अमेरिका और भारत के रिश्ते टूटने की कगार पर हैं. अगर अमेरिका को दुनिया में चीन की बढ़ती ताकत को रोकना है, तो उसे भारत के साथ अपने संबंधों को तुरंत पटरी पर लाना होगा. यह बात उन्होंने तब कही जब ट्रंप प्रशासन ने भारत द्वारा रूस से तेल खरीदने पर भारी टैक्स (टैरिफ) लगा दिया.

क्या है पूरा मामला?

पिछले कुछ हफ़्तों में अमेरिका-भारत के रिश्तों में काफ़ी तनाव आया है. ट्रंप प्रशासन ने भारत पर रूस से तेल खरीदने की वजह से 25% का भारी टैक्स लगा दिया है. यह टैक्स पहले से भारतीय सामानों पर लगे 25% टैक्स के ऊपर है. इसके अलावा, भारत-पाकिस्तान के बीच शांति वार्ता में अमेरिका की भूमिका को लेकर भी दोनों देशों में तनाव बना हुआ है.

निक्की हेली ने ट्रंप को क्या समझाया?

निक्की हेली, जो खुद ट्रंप की रिपब्लिकन पार्टी की सदस्य हैं, ने एक लेख में लिखा कि ट्रंप प्रशासन के दो बड़े लक्ष्य हैं - चीन से आगे निकलना और ताकत के दम पर शांति स्थापित करना. उन्होंने कहा कि इन लक्ष्यों को हासिल करने के लिए भारत के साथ अच्छे रिश्ते रखना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है.

उन्होंने साफ़ कहा, "भारत हमारा एक अहम, आज़ाद और लोकतांत्रिक साझीदार है. उसके साथ चीन जैसा बर्ताव नहीं करना चाहिए, जो हमारा दुश्मन है. हैरानी की बात है कि चीन खुद रूस के सबसे बड़े ग्राहकों में से एक है, फिर भी उस पर तेल खरीदने के लिए कोई पाबंदी नहीं लगाई गई है."

हेली ने चेतावनी दी, "भारत एशिया में एकमात्र ऐसा देश है जो चीन के दबदबे को टक्कर दे सकता है. अगर हमने पिछले 25 सालों की मेहनत से बने इन रिश्तों को खराब कर दिया, तो यह हमारी बहुत बड़ी रणनीतिक भूल होगी."

भारत अमेरिका के लिए इतना ज़रूरी क्यों है?

निक्की हेली ने इसके कई कारण बताए:

चीन पर निर्भरता कम करने के लिए: अमेरिका अपनी सप्लाई चेन (ज़रूरी सामानों का उत्पादन और सप्लाई) को चीन से हटाना चाहता है. भारत ही एकमात्र ऐसा देश है जो चीन की तरह बड़े पैमाने पर उत्पादन कर सकता है, जैसे कि कपड़े, सस्ते फोन और सोलर पैनल.

रक्षा क्षेत्र में: भारत अमेरिका के सहयोगी देशों, जैसे इज़राइल के साथ अपने सैन्य संबंध बढ़ा रहा है. इससे भारत न केवल अमेरिकी रक्षा उपकरणों का एक बड़ा बाज़ार बनता है, बल्कि पूरी आज़ाद दुनिया की सुरक्षा के लिए एक मज़बूत साथी भी साबित होता है.

लंबी अवधि में भारत का महत्व:

आबादी: भारत 2023 में चीन को पछाड़कर दुनिया का सबसे ज़्यादा आबादी वाला देश बन गया है. यहाँ की ज़्यादातर आबादी युवा है, जबकि चीन की आबादी बूढ़ी हो रही है.

अर्थव्यवस्था: भारत दुनिया की सबसे तेज़ी से बढ़ने वाली बड़ी अर्थव्यवस्था है.

चीन की काट: हेली का मानना है कि जैसे-जैसे भारत की ताकत बढ़ेगी, चीन की महत्वकांक्षाओं को अपने आप कम होना पड़ेगा. सबसे अच्छी बात यह है कि भारत एक लोकतांत्रिक देश है, इसलिए उसके शक्तिशाली बनने से दुनिया को कोई खतरा नहीं है, जैसा कि कम्युनिस्ट चीन के साथ है.

संक्षेप में, निक्की हेली का संदेश साफ़ है: भारत को नाराज़ करना अमेरिका के हित में नहीं है, खासकर तब जब चीन एक बड़ी वैश्विक चुनौती बनकर उभर रहा है.