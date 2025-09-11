Nepal Protest: काठमांडू मेयर बालेन शाह ने अंतरिम सरकार का किया समर्थन, जेन जेड से शांति बनाए रखने की अपील

काठमांडू, 11 सितंबर : रैपर से राजनेता बने काठमांडू के मेयर बालेन शाह (Balen Shah) ने नेपाल (Nepal) में अंतरिम सरकार के नेतृत्व वाले शासन में बदलाव की तैयारी के बीच बुधवार को शांति और धैर्य बनाए रखने की सार्वजनिक अपील की है. जेनरेशन जेड और नेपाली जनता को संबोधित करते हुए उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए देश के एक अभूतपूर्व राजनीतिक दौर में प्रवेश को स्वीकार किया. उन्होंने नए चुनावों की देखरेख के लिए एक कार्यवाहक प्रशासन के गठन का समर्थन व्यक्त किया.

बालेन शाह ने पूर्व मुख्य न्यायाधीश सुशीला कार्की को अंतरिम सरकार का प्रमुख नियुक्त करने के प्रस्ताव का समर्थन किया और इसे युवाओं द्वारा एक परिपक्व और विचारशील निर्णय बताया. उन्होंने लिखा, "आपकी जागरूकता, विवेक और एकता गहरे सम्मान के पात्र हैं." उन्होंने राजनीतिक आकांक्षियों को नेतृत्व की भूमिकाएं निभाने में जल्दबाजी न करने की चेतावनी देते हुए कहा कि उनकी ऊर्जा और प्रतिबद्धता दीर्घकालिक बदलाव के लिए आवश्यक है, न कि अस्थायी व्यवस्था के लिए. शाह ने आगे कहा, "चुनाव होंगे. कृपया जल्दबाजी न करें." यह भी पढ़ें : Nepal Political Crisis: ओली के इस्तीफे के बाद नेपाल का अगला PM कौन? अंतरिम सरकार गठन को लेकर आर्मी हेडक्वार्टर में आज होगी अहम बैठक

नेपाल के राष्ट्रपति से सीधी अपील में शाह ने संसद को तत्काल भंग करने और एक अंतरिम सरकार की औपचारिक स्थापना का आह्वान किया. साथ ही जेनरेशन जेड के नेतृत्व वाली 'ऐतिहासिक क्रांति' की रक्षा करने की आवश्यकता पर बल दिया. यह पोस्ट नेपाल में राजनीतिक सुधार और युवा नेतृत्व वाले आंदोलनों को लेकर बढ़ते जनसंवाद के बीच आया है, क्योंकि व्यवस्थागत बदलाव की मांग लगातार तेज हो रही है. इस बीच, नेपाल की जेनरेशन-जेड (जनरेशन-जेड) के नेता देश में अगली सरकार के नेतृत्व को लेकर बुधवार शाम तक बंटे रहे.

प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली द्वारा मंगलवार को उनके शासन के खिलाफ जेनरेशन-जेड (जनरेशन-जेड) के तीव्र विरोध प्रदर्शनों के बीच अपने पद से इस्तीफा देने के बाद नेपाली सेना ने विरोध प्रदर्शन कर रहे नेताओं को बातचीत के लिए आमंत्रित किया था कई जेनरेशन-जेड कार्यकर्ता अगली अंतरिम सरकार का नेतृत्व करने के लिए एक गैर-राजनीतिक व्यक्ति को अंतिम रूप देने के लिए आंतरिक बातचीत कर रहे हैं. हालांकि, जेनरेशन-जेड (जनरेशन-जेड) के दो नेताओं के अनुसार, वे नाम पर किसी सहमति पर नहीं पहुंच पाए हैं.इस चर्चा में शामिल जेनरेशन-जेड के नेता रबी किरण हमाल ने आईएएनएस को बताया कि नेपाल विद्युत प्राधिकरण के पूर्व प्रबंध निदेशक कुल मान घीसिंग और धरान शहर के मेयर हरका संपांग के नाम भी सामने आए हैं.