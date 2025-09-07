दुबई में ड्रग्स के साथ पकड़ी गई लड़की, 23 साल की ब्रिटिश छात्रा को मिली उम्रकैद की सजा

(Photo : X)

दुबई में 23 साल की एक ब्रिटिश छात्रा को उम्रकैद की सज़ा सुनाई गई है. मिया ओ'ब्रायन नाम की यह छात्रा लिवरपूल की रहने वाली है और कानून की पढ़ाई कर रही थी. उसकी माँ का कहना है कि उनकी बेटी ने एक "बहुत बड़ी बेवकूफी वाली गलती" की, जिसकी वजह से उसे यह सज़ा मिली.

मिया इस समय दुबई की सेंट्रल जेल में बंद है. उसकी 46 साल की माँ, डेनिएल मैकेना, पूरी तरह से टूट चुकी हैं. उन्होंने बताया कि वे पिछले साल अक्टूबर से अपनी बेटी से नहीं मिली हैं.

परिवार ने क्या कहा?

परिवार ने मिया के लिए पैसे जुटाने के लिए एक GoFundMe पेज बनाया था, जिसे बाद में हटा दिया गया. उसकी माँ ने उस पेज पर लिखा था, "मेरी बेटी सिर्फ 23 साल की है और उसने अपनी ज़िंदगी में कभी कुछ गलत नहीं किया. वह यूनिवर्सिटी में कानून की पढ़ाई करने गई थी, लेकिन दुर्भाग्य से वह गलत दोस्तों के चक्कर में पड़ गई और एक बहुत बड़ी गलती कर बैठी, जिसकी कीमत अब वह चुका रही है."

GoFundMe ने यह पेज इसलिए हटा दिया क्योंकि उनकी पॉलिसी के मुताबिक, कुछ खास तरह के अपराधों में कानूनी बचाव के लिए फंड इकट्ठा करने की इजाज़त नहीं है.

Inside Dubai's 'Alcatraz' where Mia O'Brien will spend her life: Former British inmates who endured confinement in notorious Al-Awir say mixed prison is ran by Russian gangsters who mete out rape and HIV infections as a punishment https://t.co/y9fbpajf3I — Daily Mail (@DailyMail) September 6, 2025

मिया ओ'ब्रायन ने आखिर किया क्या था?

मिया के परिवार ने यह नहीं बताया कि उसने क्या अपराध किया था. लेकिन 'द मिरर' की एक रिपोर्ट के मुताबिक, उसे पिछले साल अक्टूबर में 50 ग्राम क्लास ए ड्रग्स के साथ पकड़ा गया था. इन ड्रग्स की कीमत करीब 2,500 पाउंड (लगभग 3 लाख रुपये) बताई जा रही है.

दुबई में उम्रकैद का क्या मतलब है?

संयुक्त अरब अमीरात (UAE) में कानून बहुत सख्त हैं. वहां उम्रकैद का मतलब 15 से 25 साल तक की जेल हो सकता है. आम तौर पर यह सज़ा ड्रग्स की तस्करी, हत्या या हत्या की कोशिश, और आतंकवाद जैसी गतिविधियों के लिए दी जाती है.

यह मामला एक चेतावनी है कि दुबई जैसे देशों में ड्रग्स को लेकर कानून कितने सख्त हैं और एक छोटी सी गलती भी किसी की ज़िंदगी बर्बाद कर सकती है.