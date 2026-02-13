बारबाडोस चुनाव में Mia Amor Mottley की ऐतिहासिक हैट्रिक: पीएम मोदी ने दी बधाई, भारत-बारबाडोस दोस्ती को बताया खास

मिया अमोर मोटले के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Photo Credits: IANS)

नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Prime Minister Narendra Modi ) ने शुक्रवार, 13 फरवरी 2026 को बारबाडोस (Barbados) की प्रधानमंत्री मिया अमोर मोटली (Mia Amor Mottley) को उनकी लगातार तीसरी चुनावी जीत पर हार्दिक बधाई दी. बारबाडोस लेबर पार्टी (BLP) ने देश की संसद (हाउस ऑफ असेंबली) की सभी 30 सीटों पर जीत हासिल कर विपक्ष का सूपड़ा साफ कर दिया है. पीएम मोदी (PM Modi) ने बारबाडोस के साथ भारत की पुरानी दोस्ती की सराहना करते हुए आने वाले समय में साथ मिलकर काम करने की इच्छा जताई. यह भी पढ़ें: PM Modi To Inaugurate New PMO At ‘Seva Teerth’: बदलेगा प्रधानमंत्री कार्यालय का पता, अब 'सेवा तीर्थ' से चलेगी सरकार, पीएम मोदी करेंगे हाईटेक ऑफिस का उद्घाटन

प्रधानमंत्री मोदी का बधाई संदेश

पीएम मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'X' पर एक पोस्ट के माध्यम से मिया मोटली की ऐतिहासिक जीत की सराहना की. उन्होंने लिखा:

‘प्रधानमंत्री मिया अमोर मोटली को लगातार तीसरी ऐतिहासिक चुनावी जीत पर हार्दिक बधाई. भारत बारबाडोस के साथ अपनी दीर्घकालिक मित्रता को गहरा महत्व देता है, जो सहयोग के विभिन्न क्षेत्रों में लगातार बढ़ रही है. मुझे 2024 में भारत-कैरिकॉम (India-CARICOM) शिखर सम्मेलन के दौरान हुई हमारी मुलाकात याद है और मैं हमारे लोगों के लाभ के लिए इस साझेदारी को और मजबूत करने के लिए उनके साथ मिलकर काम करने के लिए उत्सुक हूं.’

पीएम मोदी ने बारबाडोस की पीएम मिया अमोर मोटली को उनकी जीत पर बधाई दी

Warm congratulations to Prime Minister Mia Amor Mottley on her historic third consecutive electoral victory. India deeply values its long-standing friendship with Barbados, which continues to expand across diverse areas of cooperation. I warmly recall our meeting on the… — Narendra Modi (@narendramodi) February 13, 2026

बारबाडोस में 'लाल लहर': 30-0 का जबरदस्त जनादेश

बारबाडोस में 11 फरवरी 2026 को हुए चुनावों के नतीजे मिया मोटली के पक्ष में रहे. यह लगातार तीसरी बार है जब उनकी पार्टी BLP ने क्लीन स्वीप करते हुए सभी 30 सीटें जीती हैं.

जश्न का माहौल: इस शानदार जीत के बाद पीएम मोटली ने शुक्रवार को बारबाडोस में राष्ट्रीय अवकाश की घोषणा की है.

इस शानदार जीत के बाद पीएम मोटली ने शुक्रवार को बारबाडोस में राष्ट्रीय अवकाश की घोषणा की है. बड़ी रैली: शनिवार को नेशनल बॉटनिकल गार्डन्स में एक भव्य 'थैंक्सगिविंग' रैली आयोजित की जाएगी, जिसे मोटली ने "रेड, रेड, रेड" (पार्टी के रंग) का दिन बताया है.

भारत और बारबाडोस: सहयोग के मुख्य क्षेत्र

भारत और बारबाडोस के बीच संबंध ऐतिहासिक और सांस्कृतिक रूप से काफी मजबूत हैं. दोनों देश कॉमनवेल्थ के सदस्य हैं और क्रिकेट के प्रति प्रेम उन्हें जोड़ता है.

प्रमुख मुद्दे: नवंबर 2024 में गुयाना में हुई बैठक के दौरान दोनों नेताओं ने स्वास्थ्य, फार्मा, जलवायु परिवर्तन, संस्कृति और जन-संपर्क (People-to-people ties) जैसे क्षेत्रों में सहयोग की समीक्षा की थी.

नवंबर 2024 में गुयाना में हुई बैठक के दौरान दोनों नेताओं ने स्वास्थ्य, फार्मा, जलवायु परिवर्तन, संस्कृति और जन-संपर्क (People-to-people ties) जैसे क्षेत्रों में सहयोग की समीक्षा की थी. अंतरराष्ट्रीय मंच: बारबाडोस ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (UNSC) में भारत की स्थायी सदस्यता के दावे का भी हमेशा समर्थन किया है.

मिया अमोर मोटली का बढ़ता वैश्विक कद

60 वर्षीय मिया मोटली न केवल बारबाडोस की पहली महिला प्रधानमंत्री हैं, बल्कि वे ग्लोबल साउथ (Global South) की एक मजबूत आवाज बनकर उभरी हैं. उनकी आर्थिक नीतियों और जलवायु परिवर्तन पर उनके वैश्विक नेतृत्व को दुनिया भर में सराहा गया है. इस ताजा जनादेश ने बारबाडोस की राजनीति में उनके निर्विवाद प्रभाव को एक बार फिर साबित कर दिया है.