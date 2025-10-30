गर्लफ्रेंड के 10,000 डॉलर चुराकर शख्स जीता 1 मिलियन डॉलर, अब प्रेमिका ने किया केस, मांगी इतनी रकम

Representational Image | Pexels

फ्लोरिडा (Florida) में एक ऐसा मामला सामने आया है जिसे सुनकर कोई भी दंग रह जाए. एक युवक ने अपनी प्रेमिका के बैग से 10,000 डॉलर चुरा लिए और इन पैसों से वह जुआ खेलने पहुंच गया. इस गलत हरकत का आगे ऐसा मोड़ आया कि अब पूरी अमेरिका में इस घटना की चर्चा हो रही है. युवक ने चोरी किए पैसों से जुआ खेला और किस्मत ने उसका साथ ऐसा दिया कि वह जैकपॉट जीत बैठा! उसे 1 मिलियन डॉलर (लगभग 8.3 करोड़ रुपये) का जबरदस्त इनाम मिला. इतनी बड़ी रकम मिलने के बाद युवक ने अपनी प्रेमिका को उसके 10,000 डॉलर लौटा दिए, यह सोचकर कि शायद मामला अब शांत हो जाएगा.

गर्लफ्रेंड का गुस्सा पड़ा भारी

लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई! प्रेमिका ने उसे माफ करने से इंकार कर दिया. उसने आरोप लगाया कि युवक ने उसके भरोसे को तोड़ा और चोरी की. इसीलिए उसने कोर्ट में मुकदमा दायर कर दिया और अब 5 लाख डॉलर (लगभग 4.15 करोड़ रुपये) की भरपाई की मांग कर रही है.

चोरी किए पैसों ने दिलाया करोड़ों का इनाम

सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय

यह मामला अमेरिका में वायरल हो चुका है. लोग इसे लेकर मजाक भी कर रहे हैं और कानूनी बहस भी कर रहे हैं. एक तरफ लोग कह रहे हैं कि लड़की को चोरी का हक मिलना चाहिए, वहीं कुछ लोग युवक की किस्मत की दाद दे रहे हैं.