VIDEO: अमेरिका के California में बड़ी डकैती! एक मिनट के अंदर लूट लिए ₹8 करोड़ के गहने, सात नकाबपोश बदमाश गिरफ्तार
California Jewelry Store Robbery (Photo- @vani_mehrotra/X)

California Jewelry Store Robbery: अमेरिका (US) के कैलिफोर्निया में दिनदहाड़े डकैती की घटना सामने आई है. यहां सोमवार को काले कपड़े पहने 20 से 30 नकाबपोश लुटेरों के एक गिरोह ने सैन रेमन स्थित एक ज्वेलरी स्टोर (San Ramon Robbery) पर धावा बोल दिया. कुछ ही मिनटों में, उन्होंने लगभग 10 लाख डॉलर यानी लगभग ₹8 करोड़ के गहने चुरा लिए. पूरी घटना स्टोर के सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई और अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है.

सीसीटीवी फुटेज में हथियारों और कुदालों से लैस लगभग दो दर्जन नकाबपोश बदमाश स्टोर में घुसते और ज्वेलरी डिस्प्ले केस तोड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं. लुटेरे कुछ ही मिनटों में ज्वेलरी (San Francisco Jewelry Store Robbery) से भरे बैग लेकर फरार हो गए.

कैलिफोर्निया में दिनदहाड़े ज्वेलरी स्टोर में लूट

घटना में शामिल 7 लुटेरे गिरफ्तार

पुलिस (California Police) के अनुसार, घटना के दौरान स्टोर का सिक्योरिटी गेट बंद हो गया था, लेकिन एक लुटेरे ने भागने के लिए गेट पर गोली चला दी. पुलिस ने तुरंत उनका पीछा किया और 7 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है, जिनमें एक नाबालिग भी शामिल है. सभी संदिग्ध ओकलैंड के निवासी बताए जा रहे हैं और उनकी उम्र 17 से 31 साल के बीच है. जांच से पता चला है कि लुटेरे छह अलग-अलग वाहनों में आए और उन्हें स्टोर से लगभग 100 फीट दूर खड़ा कर दिया.

पुलिस का मानना ​​है कि यह गिरोह पहले भी इसी तरह के अपराधों में शामिल रहा है. छापेमारी के दौरान दो हथियार और कुछ चोरी के गहने बरामद किए गए. इस्तेमाल किए गए कई वाहन भी चोरी के थे.

अन्य संदिग्धों की तलाश जारी

इस घटना को पूरी तरह से सुनियोजित बताया जा रहा है. पुलिस ने घटनास्थल पर संदिग्ध वाहनों और भागते हुए संदिग्धों की फुटेज हासिल करने के लिए ड्रोन का भी इस्तेमाल किया. पुलिस अधिकारी लेफ्टिनेंट माइक पिस्टेलो ने कहा, "जैसे ही वे अंदर घुसे, उन्होंने पूरी दुकान पर कब्जा कर लिया और जो कुछ भी मिला, लूट लिया."

अधिकारियों का कहना है कि सैन रेमन जैसे इलाकों में ऐसी घटनाएं कम ही होती हैं, लेकिन यह गिरोह बे एरिया में काफी समय से सक्रिय है. पुलिस फिलहाल हर सुराग पर काम कर रही है और बाकी संदिग्धों की तलाश कर रही है.