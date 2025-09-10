Kathmandu Airport Update: नेपाल में फंसे लोगों के लिए बड़ी राहत! काठमांडू एयरपोर्ट आज से फिर से खुलेगा

Kathmandu Airport Update: नेपाल में युवाओं और छात्रों द्वारा किए गए आगजनी और विरोध प्रदर्शनों के कारण काठमांडू के त्रिभुवन अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे को अस्थायी रूप से बंद कर दिया गया था. इसके चलते विमानों की आवाजाही पर रोक लगाई गई थी. हालांकि, नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण ने अब घोषणा की है कि प्रतिकूल परिस्थितियों के कारण निलंबित की गई उड़ानों को आज से दोबारा शुरू किया जा रहा है. यह निर्णय त्रिभुवन अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा सुरक्षा समिति द्वारा आज आयोजित एक विशेष बैठक के बाद लिया गया है.
काठमांडू एयरपोर्ट से उड़ाने फिर से शुरू होना नेपाल के साथ ही वहां फंसे दूसरे देश के एंडी लोगों के लिए बड़ी राहत हैं. वे अब आराम से अपने वतन वापस आ सकते हैं. यह भी पढ़े: Nepal Gen Z Protest: पूर्व पीएम KP ओली को लेकर नेपाली एयर होस्टेस ने वीडियो शेयर कर किया बड़ा दावा, इस्तीफे के बाद देश छोड़कर दुबई भागे?
यात्रियों से विशेष अनुरोध
यात्रियों से अनुरोध किया गया है कि वे अपनी उड़ान की जानकारी के लिए संबंधित एयरलाइनों से संपर्क करें, और यात्रा के समय आधिकारिक एयरलाइन टिकट व पहचान पत्र अपने साथ अवश्य रखें.
पीएम केपी शर्मा ओली को लेकर अफवाहें
इधर, नेपाल के पूर्व प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली को लेकर सोशल मीडिया पर एक दावा वायरल हो रहा है कि वे प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देने के बाद देश छोड़कर दुबई चले गए हैं. यह दावा एक नेपाली एयर होस्टेस द्वारा साझा किए गए वीडियो में किया गया है. हालांकि, नेपाल सरकार या किसी अधिकृत स्रोत ने इस दावे की अब तक पुष्टि नहीं की है. ऐसे में इस सूचना को लेकर जनता से अनुरोध है कि वे अफवाहों पर ध्यान न दें और केवल आधिकारिक स्रोतों से प्राप्त जानकारी पर ही भरोसा करें.