खतरनाक मोड़ पर जंग: ईरान ने अस्पताल को, तो इजराइल ने परमाणु रिएक्टर को बनाया निशाना

तेल अवीव, इज़राइल: गुरुवार तड़के ईरान की एक मिसाइल दक्षिणी इज़राइल के मुख्य अस्पताल पर गिरी, जिससे कई लोग घायल हो गए और अस्पताल को "व्यापक नुकसान" पहुँचा. इज़राइली मीडिया ने टूटी हुई खिड़कियों और भारी काले धुएं के फुटेज दिखाए.

एक और मिसाइल तेल अवीव के पास एक ऊंची इमारत और कई अन्य रिहायशी इमारतों से टकराई. इज़राइल की बचाव सेवा के अनुसार, इन हमलों में कम से कम 40 लोग घायल हुए हैं.

जवाब में, इज़राइल ने भी ईरान के अराक हेवी वॉटर रिएक्टर पर हमला किया. यह हमला ईरान के परमाणु कार्यक्रम को निशाना बनाने की एक और कोशिश थी. यह संघर्ष सात दिनों से चल रहा है, जिसकी शुरुआत इज़राइल के हवाई हमलों से हुई थी.

ईरान ने इज़राइल पर सैकड़ों मिसाइलें और ड्रोन दागे हैं. हालांकि, इज़राइल के एडवांस्ड एयर डिफेंस सिस्टम ने ज़्यादातर हमलों को नाकाम कर दिया है, लेकिन इज़राइली अधिकारियों ने माना है कि यह सिस्टम पूरी तरह से अचूक नहीं है.

JUST IN: Iranian missile hits hospital in southern Israel pic.twitter.com/fuvvXnp1RC

— BNO News Live (@BNODesk) June 19, 2025