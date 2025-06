Indian Mistreated at Newark Airport: अमेरिका के नेवार्क एयरपोर्ट पर भारतीय छात्र के साथ क्रिमिनल जैसा व्यवहार, जमीन पर पटका और हथकड़ी लगाकर किया डिपोर्ट (Watch Video)

Indian Mistreated at Newark Airport: अमेरिका के एक एयरपोर्ट से एक छात्र के साथ अधिकारीयों द्वारा बदसलूकी की घटना सामने आई है. अधिकारीयों ने छात्र को जमीन पर पटका और उसे हथकड़ियां लगा दी.बताया जा रहा है की इस छात्र को डिपोर्ट किया जा रहा था. न्यू जर्सी के नेवार्क लिबर्टी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर एक भारतीय छात्र के साथ ये घटना हुई है. वायरल वीडियो में दिख रहा है कि चार सुरक्षाकर्मियों ने छात्र को हथकड़ी पहनाई और जबरन जमीन पर पटक दिया.दो अधिकारियों ने उसके शरीर पर घुटने टिका दिए, जिससे युवक कराहता नजर आया.वीडियो में छात्र लगातार रोते हुए खुद को मानसिक रूप से स्वस्थ बताता रहा.वह चिल्लाते हुए कहता है, 'मैं पागल नहीं हूं, ये लोग मुझे जबरदस्ती पागल साबित कर रहे हैं. युवक की हालत देखकर वहां मौजूद एनआरआई कुणाल जैन ने वीडियो रिकॉर्ड किया और सोशल मीडिया पर साझा किया.

इस वीडियो को सोशल मीडिया X पर @SONOFINDIA नाम के हैंडल से शेयर किया गया है. ये भी पढ़े:अमेरिका से 487 और अवैध भारतीय प्रवासी होंगे डिपोर्ट, विदेश मंत्रालय ने बताया सरकार क्या उठा रही है कदम

नेवार्क लिबर्टी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर छात्र के साथ बुरा व्यवहार

I witnessed a young Indian student being deported from Newark Airport last night— handcuffed, crying, treated like a criminal. He came chasing dreams, not causing harm. As an NRI, I felt helpless and heartbroken. This is a human tragedy. @IndianEmbassyUS #immigrationraids pic.twitter.com/0cINhd0xU1

— Kunal Jain (@SONOFINDIA) June 8, 2025