बांग्लादेश में आस्था पर हमला! ढाका में दुर्गा मंदिर पर चला बुलडोजर, मूर्तियों को भी तोड़ा, भारत ने जताई कड़ी आपत्ति

बांग्लादेश की राजधानी ढाका से एक बहुत ही दुखद और चौंकाने वाली खबर सामने आई है. वहां के खिलखेत इलाके में स्थित श्री श्री दुर्गा मंदिर को बुलडोजर से पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया गया है. सबसे दर्दनाक बात यह है कि मंदिर में स्थापित देवी काली और भगवान शिव की मूर्तियों को भी बेरहमी से तोड़ दिया गया.

यह घटना सिर्फ एक इमारत को गिराना नहीं है, बल्कि इसे सीधे-सीधे हिंदू समुदाय की आस्था, उनकी संस्कृति और उनके अधिकारों पर एक क्रूर हमले के तौर पर देखा जा रहा है.

इस घटना के पीछे नोबेल पुरस्कार विजेता मुहम्मद यूनुस के नेतृत्व वाली अंतरिम सरकार की भूमिका पर गंभीर सवाल उठाए जा रहे हैं. आरोप है कि सरकार ने कट्टरपंथियों को रोकने और मंदिर को सुरक्षा देने के बजाय, इस पूरे मामले को 'अवैध जमीन पर निर्माण' का मामला बताकर मंदिर को गिराने की इजाजत दे दी.

The Sri Sri Durga Mandir in Khilkhet, Dhaka, Bangladesh has been bulldozed and destroyed!

Even the idols of Goddess Kali and Lord Shiva were crushed brutally under the bulldozer — shattered without mercy.

This is not just demolition — this is a direct assault on faith, culture,… pic.twitter.com/41p4VS2efQ

