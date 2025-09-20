US: अमेरिका में H-1B Visa Fee बढ़ने से दहशत, अचानक बढ़े हवाई टिकटों के दाम; देखें San Francisco Airport का VIDEO

H-1B Visa Fee Hike Update: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप (Donald Trump) द्वारा H-1B वीजा शुल्क बढ़ाकर $100,000 (लगभग ₹88 लाख) करने के फैसले से अमेरिका (Ameria) में H-1B वीजा धारकों में व्यापक असंतोष और घबराहट फैल गई है. इस फ़ैसले के तुरंत बाद सैन फ्रांसिस्को हवाई अड्डे (San Francisco Airport) पर यात्री दहशत में आ गए. सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ है, जिसमें एमिरेट्स एयरलाइंस (Emirates Airlines) के कई यात्री एक विमान से उतरते हुए दिखाई दे रहे हैं.

यात्रियों ने बताया कि शुक्रवार सुबह राष्ट्रपति के आदेश से नए और मौजूदा H-1B वीजा धारकों में अफरा-तफरी मच गई. इस अचानक फैसले से यात्रियों को तीन घंटे से ज्यादा समय तक विमानों में इंतजार करना पड़ा.

सैन फ्रांसिस्को हवाई अड्डे पर एमिरेट्स की उड़ान से उतरे यात्री

अचानक से बढ़ गए टिकट के दाम

दुर्गा पूजा से पहले भारतीय यात्रियों की आमद के कारण हवाई टिकटों की कीमतों (Air Ticket Prices) में भारी वृद्धि देखी गई. उदाहरण के लिए, दिल्ली से न्यूयॉर्क का एकतरफा टिकट लगभग ₹37,000 से बढ़कर ₹70,000-₹80,000 हो गया है.

IT पेशेवरों पर होगा गंभीर प्रभाव

विशेषज्ञों का कहना है कि H-1B वीजा शुल्क में इस भारी वृद्धि का अमेरिकी तकनीकी कंपनियों और भारतीय आईटी पेशेवरों पर गंभीर प्रभाव पड़ेगा. इस वीज़ा के जरिए अमेरिका में काम करने वाले कई भारतीय युवा अब अपनी वापसी की योजना बनाने पर मजबूर हैं.

H-1B वीजा धारकों में तनावपूर्ण माहौल

इस स्थिति ने अमेरिका में भारतीय समुदाय और H-1B वीजा धारकों के लिए तनावपूर्ण माहौल पैदा कर दिया है. एयरलाइंस और ट्रैवल एजेंसियों ने भी यात्रियों को अपनी यात्रा योजनाओं में बदलाव के लिए तैयार रहने की सलाह दी है.