बहादुरी की मिसाल! पालतू कुत्ते को बचाने के लिए मगरमच्छ से भिड़ गई महिला, जानें कैसे बचाई जान

(Photo Credits: X)

फ्लोरिडा (अमेरिका) की एक महिला ने अपने पालतू कुत्ते की जान बचाने के लिए ऐसी बहादुरी दिखाई, जिसे सुनकर हर कोई हैरान है. डैनी राइट नाम की महिला अपने चार महीने के पपी डैक्स के साथ घर के पीछे टहल रही थीं, तभी अचानक एक पांच फीट लंबा ऐलिगेटर पानी से बाहर निकला और कुत्ते पर हमला कर दिया.

राइट ने बताया कि ऐलिगेटर ने डैक्स के कॉलर को पकड़कर खींच लिया, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी. वो बोलीं— "मैंने बस उसे मुक्के पर मुक्के मारे. उसकी आंख पर इतनी बार मारा कि उसने पकड़ थोड़ी ढीली की और तभी मैंने डैक्स को खींचकर बचा लिया."

कुत्ता पूरी तरह सुरक्षित है, लेकिन राइट को ऐलिगेटर के काटने से चोटें आई हैं और वो फिलहाल इलाज करा रही हैं. घटना की जानकारी मिलने के बाद फ्लोरिडा फिश एंड वाइल्डलाइफ अधिकारियों ने ऐलिगेटर को पकड़कर हटा दिया. राइट ने लोगों को चेतावनी दी— "कुत्तों को बाहर ले जाते समय सावधान रहें, क्योंकि ये ऐलिगेटर मजाक नहीं हैं."

इससे पहले, न्यू ऑरलियन्स में एक दर्दनाक मामला सामने आया था, जहां 12 साल के ऑटिस्टिक बच्चे पर ऐलिगेटर ने हमला कर दिया. मां पर लापरवाही का आरोप लगा और पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया. जांच में पाया गया कि बच्चे की मौत ऐलिगेटर के हमले और डूबने से हुई.