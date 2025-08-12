Italy Botulism Case: इटली में ब्रोकोली-सॉसेज सैंडविच खाने से मशहूर संगीतकार की मौत, 9 लोग अस्पताल में भर्ती; जांच में जुटा स्वास्थ्य विभाग

Photo- Pixabay

Italy Botulism Case: इटली के कैलाब्रिया प्रांत के डायमांटे शहर से एक चौंकाने वाली खबर सामने आई है. यहां 52 वर्षीय मशहूर संगीतकार लुइगी डी सार्नो की मौत एक स्ट्रीट फूड वेंडर से खरीदे गए ब्रोकोली और सॉसेज सैंडविच खाने के बाद हो गई. आशंका है कि यह सैंडविच खतरनाक टॉक्सिन से संक्रमित था. इस घटना में दो किशोरों समेत कुल 9 लोग अस्पताल में भर्ती हैं. मिली जानकारी के अनुसार, लुइगी डी सार्नो सैंडविच खाने के कुछ समय बाद ही अचानक बेहोश होकर गिर पड़े. उन्हें और अन्य पीड़ितों को तुरंत पास के अन्नुनजियाता अस्पताल में भर्ती कराया गया. पीड़ितों में सार्नो के परिवार के सदस्य भी शामिल हैं.

स्वास्थ्य विभाग का बयान

घटना के बाद डायमांटे के मेयर अकीले ऑर्डिन ने सोशल मीडिया पर लोगों से अपील की कि अफवाहें न फैलाएं और घबराएं नहीं. उन्होंने बताया कि मामला पाओला के पब्लिक प्रॉसीक्यूटर ऑफिस की जांच में है.

कैलाब्रिया रीजन के स्वास्थ्य एवं कल्याण विभाग ने कहा कि इस तरह के मामलों में आपातकालीन प्रोटोकॉल तुरंत लागू कर दिया गया है. इसके तहत पाविया स्थित नेशनल पॉइजन कंट्रोल सेंटर को तुरंत सूचना दी गई, जो पूरे देश में बोटुलिज्म मामलों को संभालने के लिए अधिकृत है.

मरीजों को दिया जा रहा एंटीवेनम!

इटली में कोई भी अस्पताल या प्रांत अपने पास बोटुलिज्म का एंटीवेनम स्टॉक नहीं रख सकता. यह सीरम केवल स्वास्थ्य मंत्रालय के पास सुरक्षित स्थानों में रखा जाता है और जरूरत पड़ने पर लोम्बार्डी पॉइजन कंट्रोल सेंटर के जरिए वितरित किया जाता है.

पहले दो मरीजों के लिए एंटीवेनम टारांटो की मिलिट्री फार्मेसी से भेजा गया. जैसे-जैसे मामले बढ़े, अतिरिक्त वायल्स की जरूरत पड़ी. इसके लिए कैलाब्रिया रीजन ने एक एयर एंबुलेंस के जरिए रोम के सैन कैमिलो अस्पताल से सीरम मंगवाया, जहां मंत्रालय ने अतिरिक्त स्टॉक केंद्रीकृत किया था.

क्या है बोटुलिज्म?

अमेरिकी CDC के अनुसार, बोटुलिज्म क्लोस्ट्रिडियम बोटुलिनम नामक टॉक्सिन के कारण होता है. इसके लक्षणों में सांस लेने में कठिनाई, मांसपेशियों का लकवा, धुंधला दिखना और गंभीर मामलों में मौत तक शामिल है. यह आमतौर पर गलत तरीके से कैन, प्रिजर्व या फर्मेंट किए गए खाने से फैलता है. हालांकि, बाजार से खरीदे गए खाने में भी यह संक्रमण संभव है.