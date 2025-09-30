ट्रंप ने फिर लिया भारत-पाक जंग रोकने का क्रेडिट, बोले- मैंने लाखों जिंदगियां बचाई
Donald Trump | X

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप (Donald Trump) ने एक बार फिर दावा किया है कि उन्होंने भारत और पाकिस्तान के बीच संभावित युद्ध को रोकने में बड़ी भूमिका निभाई थी. ट्रंप का कहना है कि उन्होंने दोनों देशों को सख्त चेतावनी दी थी कि अगर युद्ध हुआ तो अमेरिका उनके साथ व्यापार बंद कर देगा. इस कदम से तनाव कम हुआ और उन्होंने "लाखों जिंदगियां बचाईं". ट्रंप ने याद करते हुए कहा, "भारत और पाकिस्तान आमने-सामने थे, युद्ध की स्थिति बन गई थी. मैंने दोनों देशों को फोन किया और कहा, अगर यह युद्ध जारी रहा तो अमेरिका किसी के साथ भी व्यापार नहीं करेगा. चार दिन तक हालात बिगड़े हुए थे लेकिन मेरी चेतावनी के बाद मामला शांत हो गया."

"टैरिफ मेरा पसंदीदा शब्द है", ट्रंप बोले- इससे हम अमीर बन गए.

पाकिस्तानी नेताओं ने की तारीफ

ट्रंप के अनुसार, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री और फील्ड मार्शल असीम मुनीर (Asim Munir) ने भी उनकी भूमिका की सराहना की. उन्होंने कहा कि ट्रंप के इस हस्तक्षेप से युद्ध टल गया और लाखों लोगों की जान बच गई. ट्रंप ने कहा, "उन्होंने मुझे बताया कि इस आदमी ने लाखों जिंदगियां बचाईं क्योंकि उसने युद्ध को आगे बढ़ने से रोक दिया."

मैंने दोनों देशों को कॉल किया: ट्रंप

बार-बार दोहराया दावा

ट्रंप इससे पहले भी कई बार यह दावा कर चुके हैं कि उन्होंने भारत-पाकिस्तान युद्ध को रोककर इतिहास रचा. पाकिस्तान ने तो यहां तक कहा था कि ट्रंप को इस कूटनीतिक हस्तक्षेप के लिए नोबेल शांति पुरस्कार मिलना चाहिए. हालांकि, भारत ने हमेशा इस तरह के किसी भी अमेरिकी हस्तक्षेप से साफ इनकार किया है.

भारत की प्रतिक्रिया

भारत का कहना रहा है कि उसके आंतरिक या द्विपक्षीय मामलों में किसी तीसरे देश की भूमिका नहीं हो सकती. इस कारण भारत ने ट्रंप के इस दावे को खारिज कर दिया है. वहीं, ट्रंप इसे अपनी "सबसे बड़ी कूटनीतिक सफलता" के रूप में बार-बार सामने लाते रहे हैं.