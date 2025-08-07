अमेरिका में बिक रही है 'ब्रेस्ट मिल्क फ्लेवर' आइसक्रीम, क्या इसमें सच में है मां का दूध?

Breast Milk Flavored Ice Cream

अमेरिका में एक अनोखी और चर्चा का विषय बनी आइसक्रीम बाजार में आई है, जिसका नाम ही लोगों को हैरान कर रहा है. इसका नाम है 'Breast Milk' Flavored Ice Cream'. इस ब्रेस्ट मिल्क फ्लेवर आइसक्रीम को न्यूयॉर्क की OddFellows Ice Cream Co. और पेरेंटिंग ब्रांड Frida के ने मिलकर बनाया है. रिपोर्ट्स की मानें तो यह आइसक्रीम स्वाद में हल्की मीठी, थोड़ी नमकीन, मलाईदार और कोलोस्ट्रम के स्वाद के साथ हनी की झलक लिए हुए होती है. इसका रंग भी हल्का पीला होता है, ठीक उसी तरह जैसा कोलोस्ट्रम का होता है.

मां के दूध जैसा स्वाद, लेकिन असली दूध नहीं

भले ही इसका नाम ‘ब्रेस्ट मिल्क’ फ्लेवर हो, लेकिन इसमें असल में इंसानी दूध नहीं है. USA Today की रिपोर्ट के अनुसार, इस आइसक्रीम में केवल मां के दूध के स्वाद की नकल की गई है, न कि उसमें असली दूध मिलाया गया है.

इस अनोखे स्वाद में क्या-क्या है मिलाया गया?

Frida द्वारा जारी किए गए बयान के मुताबिक, इस आइसक्रीम में निम्नलिखित सामग्रियां शामिल हैं:

दूध, हैवी क्रीम, स्किम मिल्क पाउडर

शुगर, डेक्सट्रोज, एग योक्स

इनवर्ट शुगर, ग्वार गम

सॉल्टेड कैरामेल फ्लेवर, हनी सिरप

लिपोसोमल बोवाइन कोलोस्ट्रम (गाय के पहले दूध से बना पदार्थ)

येलो फूड कलरिंग, FD&C रेड 40

0.1% प्रोपिलपैराबेन

क्यों बनाई गई यह आइसक्रीम? क्या है मकसद?

यह फ्लेवर Frida के नए 2-in-1 मैनुअल ब्रेस्ट पंप की लॉन्चिंग को सेलिब्रेट करने के लिए बनाया गया है. OddFellows के न्यूयॉर्क के DUMBO लोकेशन पर इसे 5 अगस्त से 10 अगस्त तक लिमिटेड समय के लिए बेचा जा रहा है. इसके साथ-साथ, Frida की वेबसाइट से भी इसे ऑर्डर किया जा सकता है, लेकिन स्टॉक सीमित है.

सोशल मीडिया पर मचा तहलका

इस अजीबोगरीब आइसक्रीम के चलते सोशल मीडिया पर खूब चर्चा हो रही है. खासकर जिस ट्रक पर "Breast Milk Ice Cream" लिखा गया है, उसकी तस्वीरें इंटरनेट पर वायरल हो गई हैं. कुछ लोग इसे "क्रिएटिव मार्केटिंग" मान रहे हैं, तो कुछ ने इसे "अति विचित्र विचार" बताया है.

क्या सोचते हैं लोग?

जहां कुछ लोगों को यह फ्लेवर उत्सुकता से भर रहा है, वहीं सोशल मीडिया पर यूजर्स इसे समझने की कोशिश में लगे है. लेकिन एक बात तय है. इस अनोखी आइसक्रीम ने लोगों को सोचने पर मजबूर कर दिया है कि "मां के दूध का स्वाद कैसा होता होगा?" और यह आइसक्रीम उसी सवाल का एक मजेदार जवाब देने की कोशिश है.