Bomb Blasts in Pakistan: खैबर पख्तूनख्वा में दो बड़े धमाके, गोलीबारी से दहशत; Video

इस्लामाबाद: पाकिस्तान के अशांत खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में मंगलवार शाम दो जबरदस्त बम धमाके हुए, जिससे पूरे इलाके में अफरा-तफरी मच गई. रिपोर्ट्स के मुताबिक, ये धमाके बन्नू कैंटोनमेंट इलाके के पास हुए, जहां सुरक्षाबलों की चौकी को निशाना बनाया गया. घटनास्थल से जोरदार गोलीबारी की आवाजें भी सुनी गईं, जिससे इलाके में दहशत फैल गई. यह हमला इफ्तार के तुरंत बाद हुआ, जब लोग रोजा खोलकर अपने घरों की ओर लौट रहे थे. सूत्रों के अनुसार, इस हमले में हताहतों की संख्या होने की आशंका जताई जा रही है.

माना जा रहा है कि इस हमले को हाल ही में तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान (TTP) से जुड़े नए आतंकी संगठन जैश उल फुरसान ने अंजाम दिया है. रिपोर्ट्स के मुताबिक, आतंकियों ने पहले दो आत्मघाती कार बम (SVBIEDs) धमाके किए और फिर 5-6 हथियारबंद आतंकियों ने गोलीबारी शुरू कर दी. सोशल मीडिया पर सामने आईं तस्वीरों और वीडियो में देखा जा सकता है कि धमाकों के बाद घटनास्थल से काले धुएं के गुबार उठ रहे हैं.

Pakistan (🇵🇰): 2 explosions occurred in Police Lines, Bannu. An exchange of gunfire is underway.

The Hafiz Gul Bahadur-linked Jaish-e-Fursan-e-Mohammad has claimed responsibility, stating that 2 suicide bombers, driving explosives-laden vehicles, struck the Bannu Cantt. https://t.co/N9LTIcsx22

