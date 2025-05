Sex Tape Viral Video: अरबपति के बेटे संग सेक्स वीडियो को लेकर BLACKPINK की Jennie पर गंभीर आरोप, K-Pop Star पर फैंस भड़के

BLACKPINK's Jennie Faces Sex Tape: दुनिया की सबसे लोकप्रिय के-पॉप गर्ल ग्रुप्स में से एक BLACKPINK की सदस्य जेनी एक बार फिर विवादों में घिर गई हैं. हाल ही में सोशल मीडिया पर वायरल (Viral Video) हुए एक पॉडकास्ट एपिसोड में उनके खिलाफ गंभीर आरोप लगाए गए हैं. यह मामला अब अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सुर्खियों में आ गया है.

'Above The Influence' नामक एक पॉडकास्ट के हालिया एपिसोड में उद्यमी और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर किरा ने अपने अतीत के बारे में बात की, जिसमें उन्होंने दावा किया कि उन्होंने एक मशहूर के-पॉप आइडल को डेट किया है. इसके साथ ही उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि कई महिला के-पॉप आइडल अमीर व्यापारियों के साथ वेश्यावृत्ति में शामिल होती हैं.

पॉडकास्ट के एक अन्य होस्ट 'वूहाक' ने इन आरोपों का समर्थन करते हुए कहा कि उन्होंने खुद इस तरह की घटनाओं के बारे में जाना है. उन्होंने यह भी दावा किया कि उन्होंने BMW के वारिस के बेटे के साथ एक समर कैंप अटेंड किया था, जिसने कथित तौर पर जेनी के साथ शारीरिक संबंध बनाए. वूहाक के अनुसार, इस अरबपति वारिस ने इसके लिए पैसे भी दिए और उसके पास इसका सबूत — एक कथित सेक्स वीडियो — भी है.

BLACKPINK's Jennie Accused Of Making A Sex Tape With Billionaire Heir In Viral Videohttps://t.co/W5A9xqzUG3

