US Take It Down Act: क्या है Deepfake और Revenge Porn? अमेरिका ने इसके खिलाफ बनाया कानून; भारत को भी सीखने की जरूरत (Watch Video)

What Is Revenge Porn? अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोमवार को एक ऐतिहासिक कानून पर दस्तखत किए, जिसका नाम है - Take It Down Act. इस कानून का मकसद है इंटरनेट पर बिना इजाजत किसी की अश्लील या निजी तस्वीरें और वीडियो अपलोड करने वालों पर सख्त कार्रवाई करना. इसमें खासकर Deepfake और Revenge Porn जैसे मामलों को लेकर फोकस किया गया है. इस मौके पर राष्ट्रपति ट्रंप के साथ उनकी पत्नी और अमेरिका की फर्स्ट लेडी मेलानिया ट्रंप भी मौजूद थीं. बताया जा रहा है कि इस कानून को पास कराने में मेलानिया की अहम भूमिका रही है.

उन्होंने मार्च में पहली बार सार्वजनिक रूप से सामने आकर इस बिल को लेकर सांसदों से बात की थी और इसका समर्थन मांगा था.

— First Lady Melania Trump (@FLOTUS) May 19, 2025

“Today, through the ‘TAKE IT DOWN’ Act, we affirm that the well-being of our children is central to the future of our families and America. I am proud to say that the values of BE BEST will be reflected in the law of the land.” - FLOTUS pic.twitter.com/c9PujU5MGZ

Donald Trump has signed the 'Take it Down Act' into law

• Criminalizes the non-consensual sharing of sexually explicit content, including AI-generated deepfakes

• Social platforms and websites must remove reported imagery within 48 hours or face penalties

"With the rise of… pic.twitter.com/mdGdPe5ZyB

— Culture Crave 🍿 (@CultureCrave) May 19, 2025