Hindu Man Killed in Bangladesh: बांग्लादेश चुनाव से पहले एक और हिंदू की हत्या, मैमनसिंह में व्यापारी सुशेन चंद्र सरकार की गला रेतकर हत्या; लाखों की लूट

प्रतीकात्मक तस्वीर (Photo Credits: ANI)

Hindu Man Killed in Bangladesh: बांग्लादेश (Bangladesh) में अल्पसंख्यकों के खिलाफ जारी हिंसा के बीच एक और दुखद घटना सामने आई है. राष्ट्रीय चुनाव से महज दो दिन पहले, मैमनसिंह (Mymensingh) जिले के त्रिशाल उपजिला (Trishal Upazila) में एक हिंदू व्यवसायी की उनके अपने व्यापारिक प्रतिष्ठान में धारदार हथियारों से काटकर हत्या कर दी गई. मृतक की पहचान 62 वर्षीय सुशेन चंद्र सरकार (Sushen Chandra Sarkar) के रूप में हुई है, जो 'एमएस भाई भाई एंटरप्राइज' (Ms. Bhai Bhai Enterprises) नामक चावल की दुकान के मालिक थे. यह भी पढ़ें: Bangladesh Election 2026: बांग्लादेश में 12 फरवरी को आम चुनाव, शेख हसीना के बाद ‘नए युग’ की शुरुआत का इंतजार, नतीजों पर पूरी दुनिया की रहेगी नजर

दुकान के भीतर हत्या और लूटपाट

स्थानीय मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, यह घटना सोमवार रात करीब 11 बजे बोनगर बाजार चौराहे पर हुई. हमलावरों ने सुशेन चंद्र सरकार पर धारदार हथियारों से हमला किया और उनकी हत्या करने के बाद दुकान का शटर बाहर से बंद कर फरार हो गए. हमलावर दुकान से लाखों बांग्लादेशी टका भी लूट ले गए.

जब सुशेन काफी देर तक घर नहीं लौटे, तो परिजनों ने तलाश शुरू की. दुकान का शटर खोलने पर वे खून से लथपथ मिले. उन्हें तुरंत मैमनसिंह मेडिकल कॉलेज अस्पताल ले जाया गया, जहाँ डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया.

परिवार और पुलिस का बयान

मृतक के बेटे सुजन सरकार ने बताया, 'हमारा लंबे समय से चावल का कारोबार है और किसी के साथ हमारी कोई दुश्मनी नहीं थी. अपराधियों ने मेरे पिता की बेरहमी से हत्या की और दुकान से बड़ी रकम लूट ली. हम हत्यारों के लिए कड़ी सजा की मांग करते हैं.'

त्रिशाल थाना के प्रभारी (OC) मोहम्मद फिरोज हुसैन ने घटना की पुष्टि करते हुए कहा कि पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण किया है और मामले की जांच शुरू कर दी है. उन्होंने बताया कि दोषियों की पहचान कर कानूनी कार्रवाई की जा रही है. यह भी पढ़ें: Bangladesh Election 2026: बांग्लादेश में सत्ता से बेदखल और पार्टी पर बैन के बीच शेख हसीना के लाखों समर्थक अब किधर जाएंगे? किसे होगा फायदा; जानें विशेषज्ञों की राय

चुनाव से पहले बढ़ता तनाव

12 फरवरी को होने वाले राष्ट्रीय चुनावों से ठीक पहले हुई इस हत्या ने बांग्लादेश में हिंदू समुदाय के बीच डर का माहौल पैदा कर दिया है. आंकड़ों के अनुसार, पिछले कुछ महीनों में अल्पसंख्यकों पर हमलों की घटनाओं में तेजी आई है.

दिसंबर 2025: मैमनसिंह में ही दीपों चंद्र दास नामक हिंदू युवक की मॉब लिंचिंग हुई थी.

मैमनसिंह में ही दीपों चंद्र दास नामक हिंदू युवक की मॉब लिंचिंग हुई थी. जनवरी 2026: बांग्लादेश हिंदू बौद्ध ईसाई एकता परिषद ने अल्पसंख्यक समुदाय के खिलाफ हिंसा की 42 से अधिक घटनाएं दर्ज की हैं.

अंतरराष्ट्रीय चिंता और भारत का रुख

भारत सरकार ने बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों, विशेषकर हिंदुओं पर हो रहे हमलों पर गहरी चिंता व्यक्त की है. विदेश मंत्रालय ने पहले भी स्पष्ट किया था कि सांप्रदायिक हिंसा की ऐसी घटनाओं से सख्ती से निपटने की आवश्यकता है. मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व वाली अंतरिम सरकार के दौरान अल्पसंख्यकों की सुरक्षा को लेकर दुनिया भर के मानवाधिकार संगठन सवाल उठा रहे हैं.