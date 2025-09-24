आरवीएआई ग्लोबल ने नेक्स्ट-जेन AI और एजेंटिक सर्विस प्लेटफॉर्म बनाने के लिए टीवाईएनवाईबीएवाई का अधिग्रहण किया

बेंगलुरु, 24 सितंबर : एआई-ड्रिवन एंटरप्राइज सॉल्यूशन के लीडिंग प्रोवाइडर 'आरवीएआई ग्लोबल' ने बुधवार को 'टीवाईएनवाईबीएवाई' के रणनीतिक अधिग्रहण की घोषणा की. 'टीवाईएनवाईबीएवाई' की पहचान एजेंटिक एआई सिस्टम और इंटेलिजेंट वर्कफोर्स ऑटोमेशन में स्पेशलाइज्ड एक फास्ट-ग्रोइंग सर्विस प्रोवाइडर के रूप में होती है. इस कदम का उद्देश्य एक ऐसा मजबूत प्लेटफॉर्म बनाना है, जो एंटरप्राइज को एआई ट्रांसफॉर्मेशन के लिए एक व्यापक, वैल्यू-ड्रिवन, एंड-टू-एंड अप्रोच प्रदान करे.

एआई सर्विसेज और एआई टैलेंट में आरवीएआई की विशेषज्ञता और एजेंटिक एआई एप्लीकेशन, प्रोसेस ऑर्केस्ट्रेशन और ऑटो वर्कफोर्स सॉल्यूशन में टीवाईएनवाईबीएवाई की एडवांस्ड क्षमताएं मिलकर वैश्विक संगठनों के लिए मेजरेबल बिजनेस वैल्यू के लिए एआई को अपनाने और लाभ उठाने के तरीके को परिभाषित करेगी. आरवीएआई ग्लोबल के को-फाउंडर विजय शिवराम ने कहा, "एंटरप्राइज कस्टमर्स केवल एआई टूल नहीं चाहते वे इससे बढ़कर ऐसा एआई इकोसिस्टम चाहते हैं, मेजरेबल बिजनेस वैल्यू को डिलीवर कर सके." आरवीएआई ग्लोबल के को-फाउंडर रोहित हिम्मतसिंगका ने कहा, "यह अधिग्रहण हमें कोर एआई क्षमताओं से आगे बढ़ने और भविष्य के एंटरप्राइज के लिए ऑटोनॉमी, अनुकूलनशीलता और मानव सहयोग प्रदान करने वाले एजेंटिक सॉल्यूशन को इंटीग्रेट करने में सक्षम बनाता है." यह भी पढ़ें : Flipkart Big Billion Day 2025 में iPhone ऑर्डर हुए कैंसिल, नेटिजन्स ने कंपनी पर निकाली भड़ास; Sale को बताया Full Scam

टीवाईएनवाईबीएवाई के को-फाउंडर और सीईओ रोहित रेड्डी ने कहा, "आरवीएआई के साथ मिलकर हम एंटरप्राइज एनवायरमेंट में अनुकूलनशील, एजेंट-ड्रिवन एआई लाने के अपने मिशन को आगे बढ़ा सकते हैं." टीवाईएनवाईबीएवाई के को-फाउंडर और सीएसओ गैविन ओलिवर डॉसन ने कहा, "साथ मिलकर हम प्रयोग से आगे बढ़कर एंटरप्राइज-रेडी एजेंटिक सॉल्यूशन प्रदान कर सकते हैं, जो काम करने के तरीके को बदल देंगे." यह लेनदेन ग्लोबल एंटरप्राइज के लिए तैयार नेक्स्ट जेनरेशन एआई प्लस एजेंटिक सर्विस प्लेटफॉर्म के निर्माण के प्रति आरवीएआई ग्लोबल की प्रतिबद्धता को दर्शाता है. अमेरिका से ऑस्ट्रेलिया तक के क्षेत्रों में बैंकिंग, बीमा और अन्य उद्योगों में मजबूत ग्राहक संबंधों के साथ, यह इंटीग्रेशन दुनिया भर के ग्राहकों और बाजारों के लिए महत्वपूर्ण मूल्य प्रदान करेगा.