Motorola Edge 70 Pro: मोटोरोला ने भारत में लॉन्च किया Edge 70 Pro: 6,500mAh बैटरी और मिलिट्री-ग्रेड मजबूती के साथ, जानें कीमत

Motorola Edge 70 Pro

Motorola Edge 70 Pro Launched in India: मोटोरोला (Motorola) ने बुधवार, 22 अप्रैल 2026 को भारत में अपनी प्रीमियम 'एज' सीरीज का विस्तार करते हुए Motorola Edge 70 Pro को आधिकारिक तौर पर लॉन्च कर दिया है. मिड-प्रीमियम सेगमेंट को ध्यान में रखते हुए पेश किए गए इस स्मार्टफोन में हाई-एंड ड्यूरेबिलिटी, बड़ी सिलिकॉन-कार्बन बैटरी और एआई (AI) फीचर्स का मेल देखने को मिलता है. भारत में इसकी शुरुआती कीमत 38,999 रुपये रखी गई है.

डिस्प्ले और टिकाऊ डिजाइन

Motorola Edge 70 Pro में 6.8 इंच का 'Extreme AMOLED' डिस्प्ले दिया गया है, जो 1.5K रेजोल्यूशन (2772 x 1272 पिक्सल) के साथ आता है. इस स्क्रीन में 144Hz रिफ्रेश रेट और 5,200 निट्स की पीक ब्राइटनेस दी गई है, जो कड़ी धूप में भी स्क्रीन को साफ देखने में मदद करती है.

मजबूती के मामले में कंपनी ने इसे IP68 और IP69 रेटिंग दी है, जो इसे धूल और हाई-प्रेशर पानी से सुरक्षित बनाती है. साथ ही, यह फोन MIL-STD-810H मिलिट्री-ग्रेड मानकों को पूरा करता है, जिससे यह गिरने और खराब मौसम के दौरान सुरक्षित रहता है.

परफॉर्मेंस और एआई (AI) फीचर्स

यह स्मार्टफोन MediaTek Dimensity 8500 Extreme चिपसेट से लैस है. इसमें 12GB तक की LPDDR5x RAM और 256GB UFS 4.1 स्टोरेज का विकल्प मिलता है. फोन को ठंडा रखने के लिए इसमें 4,600mm² का वेपर चेंबर कूलिंग सिस्टम लगाया गया है.

सॉफ्टवेयर की बात करें तो यह Android 16 पर आधारित Motorola Hello UI पर चलता है. इसमें Google Gemini, Microsoft Copilot और Perplexity जैसे एआई टूल्स का इन-बिल्ट सपोर्ट दिया गया है. कंपनी ने 3 साल के मेजर OS अपडेट और 5 साल के सुरक्षा अपडेट का वादा किया है.

कैमरा और दमदार बैटरी

फोटोग्राफी के लिए फोन के रियर पैनल पर दो मुख्य कैमरे हैं. इसमें 50 मेगापिक्सल का मुख्य सेंसर (Sony LYT-710) ओआईएस (OIS) सपोर्ट के साथ और 50 मेगापिक्सल का अल्ट्रा-वाइड लेंस दिया गया है, जो मैक्रो कैमरा का भी काम करता है. सेल्फी के लिए फ्रंट में 50 मेगापिक्सल का ऑटोफोकस कैमरा मौजूद है.

इस फोन की सबसे बड़ी खासियत इसकी 6,500mAh की सिलिकॉन-कार्बन बैटरी है. इतनी बड़ी बैटरी होने के बावजूद फोन की मोटाई महज 6.99mm है. यह 90W टर्बोपावर फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करता है, और चार्जर बॉक्स के साथ ही आता है.

कीमत और उपलब्धता

Motorola Edge 70 Pro भारत में दो वेरिएंट्स में उपलब्ध होगा:

8GB + 256GB: 38,999 रुपये.

12GB + 256GB: 41,999 रुपये.

इस फोन की बिक्री 29 अप्रैल 2026 से फ्लिपकार्ट, मोटोरोला की आधिकारिक वेबसाइट और प्रमुख रिटेल स्टोर्स पर शुरू होगी. लॉन्च ऑफर के तहत HDFC और ICICI बैंक कार्ड धारकों को 2,000 रुपये की तत्काल छूट मिलेगी.